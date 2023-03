ONE PIECE 1078, uno spoiler anticipa il traditore? Il leak che sta impazzando in rete

Le cose non si stanno mettendo bene per i pirati di cappello di paglia nella saga di Egghead. Il loro obiettivo, che doveva essere un semplice salvataggio, non è più a portata di mano a causa di nuovi nemici spuntati dal nulla e a causa del traditore di Egghead che sta rendendo misteriosa questa saga di ONE PIECE.

Finora, Eiichiro Oda non ha detto chi era il traditore. Tuttavia, nel finale di ONE PIECE 1077 questo si è presentato nel laboratorio dove avvenivano le ricerche dei Frutti del Diavolo, sparando alle spalle Shaka e colpendolo all'elmo, probabilmente uccidendolo o comunque ferendolo gravemente. Il suo volto e la sua silhouette ancora non sono stati mostrati, ma il rumore delle onomatopee inserite dal mangaka indica una persona che sta scendendo le scale.

Quindi in ONE PIECE 1078 conosceremo l'identità del traditore, o almeno è questo che stanno affermando alcune persone in rete. Il motivo? Sono spuntati dei leak, ancora non confermati, sull'identità del traditore di Vegapunk. Raccomandiamo ovviamente di prendere tutto quanto segue con le pinze, dato che non c'è stata ancora conferma di questa informazione dai leaker più noti e affidabili.

Secondo i primi spoiler di ONE PIECE 1078, il satellite di Vegapunk che ha tradito tutti è York, la personalità dell'avidità. Secondo coloro che hanno già potuto leggere il capitolo, sembra che le ambizioni di York non siano dettate da un semplice voglia di tradire, bensì dalla voglia di raggiungere obiettivi molto più ambiziosi e importanti, che verranno poi rivelati nelle pagine seguenti.

Vi aspettavate questa scelta? Ovviamente bisognerà attendere per avere conferma di queste informazioni.