ONE PIECE 1078 spoiler e immagini complete: il traditore

Gli spoiler di ONE PIECE 1078 non lasciano spazio a fraintendimenti. La battaglia di Egghead continua, ma c'è qualcosa che bolle in pentola da molto tempo e che adesso avrà ripercussioni su scala mondiale. Ecco chi è che ha tradito Vegapunk.

Il capitolo 1078 di ONE PIECE si intitola "Tempo di fuga limite" e vede Caesar Clown e Judge dare vita ai nuovi MADS, mentre Ichiji e Reiju sbuffano in sottofondo. A Egghead nel presente, invece, Stussy contatta Sentomaru tramite il proprio Den Den Mushi. Kizaru si sta dirigendo verso l'isola insieme a un folto gruppo di marine. Il Governo Mondiale sta prendendo precauzioni molto più serie rispetto a Ohara dato che le ricerche di Vegapunk sono andate oltre quelle degli scienziati, e inoltre a Egghead c'è un sistema di difesa. Non ci sarà quindi un semplice Buster Call, ma qualcosa di molto più intenso, e così inizia una frettolosa evacuazione.

Franky è per metà pietrificato e non riesce a muoversi bene, mentre S-Snake schiaccia la testa di Pythagoras, causando una gigantesca esplosione. Nico Robin capisce che i Seraphim si stanno scontrando con gli altri ma che nel frattempo potrebbe succedere qualcosa al vero Vegapunk. Atlas la informa dell'esistenza del laboratorio, e così il terzetto si avvia lì. Intanto, Nami sta tenendo Edison tra le braccia mentre Brook, in forma spettrale, decide di andare a cercare Vegapunk. Sanji sta affrontando S-Shark, e non riceve danni nonostante i pugni ricevuti. Nella sala centrale, continua lo scontro a sei tra Seraphim e Mugiwara, ma all'improvviso S-Hawk scappa per concentrarsi sui membri più deboli, con Kaku e Zoro che lo inseguono. Nel frattempo, Lucci e Rufy continuano ad affrontare S-Bear.

Il capitolo però cambia completamente mostrando le memorie di Kuma che sta osservando Bonney, con un messaggio di narrazione che racconta di eventi nati tre mesi prima gli eventi di Egghead, con una sequenza di personaggi che si vede nel flashback. Il Governo Mondiale riceve un messaggio da questa isola da una persona sconosciuta dove si avvisa che Vegapunk ha scoperto informazioni sul secolo vuoto, ma gli agenti del Cipher Pol inviati non riescono a confermare nulla. Tempo dopo, arriva un nuovo messaggio che stavolta permette alla persona di parlare con i Cinque Astri di Saggezza in persona, che si convincono della situazione e decidono di inviare il CP0.

L'incidente di Egghead sconvolgerà il mondo intero in maniera inimmaginabile, mentre le scene finali di ONE PIECE 1078 si soffermano sul rivelare il traditore: è York, che aspira a diventare un Drago Celeste.