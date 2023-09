ONE PIECE 1078, trailer e uscita: il nuovo shogun di Wano

L'anime di ONE PIECE ha posto fine alla lunga battaglia per la libertà di Wano. L'oppressione portata da Kaido e Orochi non colpirà più il paese dei samurai. I nove Foderi Rossi sono infatti riusciti a vendicare la morte di Kozuki Oden grazie al contributo di Rufy e dei suoi alleati Kidd e Law.

I Mugiwara, i Pirati di Heart e la ciurma di Kidd hanno sconfitto ben due Imperatori. Kaido e Big Mom sono stati uccisi, così come anche Kurozumi Orochi, colui il quale prese le redini di Wano dopo la morte di Oden. I cittadini di Wano hanno finalmente riottenuto la libertà tanto agognata e la festa alla Capitale dei Fiori può continuare. Non saranno solo i fan a celebrare la fine della Saga di Wano nell'anime di ONE PIECE. Il paese, tuttavia, necessita di un nuovo faro guida.

In ONE PIECE 1078 i Foderi Rossi faranno ritorno alla Capitale dei Fiori dopo due decenni d'assenza. In tutta Wano la notizia della sconfitta di Kaido e del ritorno di Kinemon e tutti gli altri si spargerà rapidamente. Nel mezzo di questo trambusto, Momonosuke e Yamato prenderanno due decisioni importanti. Il primo, in qualità di figlio di Kozuki Oden, diventerà il nuovo shogun di Wano, mentre il secondo, figlio dell'Imperatore Kaido, sceglierà di unirsi ai Mugiwara. Intitolato "Il ritorno dello Shogun del Paese di Wano! Kozuki Momonosuke", l'episodio 1078 di ONE PIECE verrà trasmesso il 1° ottobre 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.