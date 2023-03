ONE PIECE 1078: il volto del traditore di Egghead è stato rivelato

Il mistero di Egghead è finalmente stato rivelato. Il traditore dell'arco narrativo di ONE PIECE con lo scienziato Vegapunk al centro delle vicende ha finalmente un volto. Scopriamo l'identità e le vere intenzioni di colui che sta ostacolando la fuga dei Mugiwara dal Governo Mondiale.

Dopo il rapimento di Stella e l'ordine impartito ai Serafini, nel capitolo 1077 di ONE PIECE il traditore ha colpito nuovamente uccidendo Shaka con un colpo di pistola. Per molti giorni i lettori hanno speculato sull'identità di questo misterioso assassino, ma finalmente Eiichiro Oda ha fatto luce sulla sua identità.

ONE PIECE 1078 comincia con un nuovo monito. Il Governo Mondiale considera l'attuale situazione ben più critica di quella avvenuta anni prima a Ohara e per questo ha mobilitato tutte le sue forze. Su Egghead potrebbe scatenarsi qualcosa di ben peggiore del Buster Call.

Nel frattempo, al secondo piano del Laboratorio Torre C, S-Snake è riuscita a pietrificare i suoi avversari e distruggere il satellite Pythagoras. Nello stesso momento, Atlas informa Robin e Chopper di avere un'idea del luogo in cui è stato nascosto Stella.

Proseguono le battaglie tra Sanji e S-Shark, con il cuoco che non avverte i colpi subiti dal Serafino a causa del DNA mutato dei Vinsmoke, e quella che coinvolge l'alleanza improvvisata tra Mugiwara e CP0. Le fiamme di S-Hawk e S-Bear non si spengono e Rufy e gli altri non riescono in alcun modo a sconfiggere i nemici. Improvvisamente, il Serafino basato su Mihawk fugge dal campo di battaglia e Zoro e Kaku si mettono sulle sue tracce lasciando soli Luffy e Lucci.

Bonny continua a rivivere i ricordi di suo padre Orso Bartholomew. Tre mesi prima degli attuali eventi gli Astri di Saggezza vennero informati delle ricerche di Vegapunk sul secolo buio. Il Governo inviò il Cipher Pol a verificare questa soffiata, ma senza ottenere risultati. Il traditore di Egghead comunicò nuovamente con i cinque astri, che infine ordinarono di uccidere il Dr. Vegapunk. Uno degli astri, scortato da Kizaru, è partito in direzione del laboratorio per adempiere a questa missione.

Infine, nelle ultime pagine del capitolo 1078 di ONE PIECE viene rivelato il traditore. Ad essersi mosso contro Vegapunk è il satellite che incarna l'avidità. Il traditore di Egghead è la mangiona Vegapunk York, il cui sogno è quello di diventare un drago celeste.