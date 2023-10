ONE PIECE 1079: l'alba di una nuova giornata a Wano

L'anime di ONE PIECE è diretto verso Egghead, ma è ancora troppo presto per cambiare pagina. Prima di salutare Wano, i Mugiwara hanno da che festeggiare e degli affari da sbrigare. Sul paese dei samurai è l'alba di una nuova giornata, ma i pericoli non sembrano finiti.

Tornati al Paese di Wano, dopo vent'anni di governo dispotico da parte di Orochi e Kaido la popolazione può finalmente festeggiare il ritrovamento della libertà e la vittoria dei Kozuki. A partire da ONE PIECE 1078 Momonosuke è stato eletto nuovo shogun di Wano. Al Castello di Onigashima, tuttavia, dopo un breve confronto verbale con Drake in cui vengono ammessi gli errori commessi, Hawkins saluta la vita.

A sette giorni dalla vittoria di Rufy e dalla comparsa di Momonosuke e i Nove Foderi Rossi alla Capitale dei Fiori, è ancora tempo di festa. I morti vengono celebrati, ma Yamato avverte il giovane Kozuki del risveglio di Rufy e Zoro. Una grande festa viene organizzata per celebrare il grande trionfo. Tuttavia, Kidd e Law avvertono gli alleati di non abbassare la guardia. A causa di una soffiata di Apoo, infatti, sui giornali vengono assegnate delle nuove taglie ai Mugiwara e alle ciurme di Law e Kidd. Ma non solo, sul giornale compaiono anche i nomi dei nuovi Imperatori in sostituzione di Kaido e Big Mom. Nel mentre, tuttavia, il Grand'Ammiraglio Akainu comunica con un misterioso Marine di nome Ryokugyu appena giunto a Wano. Scopriremo le sue intenzioni con l'uscita di ONE PIECE 1080.