ONE PIECE 1079 data di uscita e teorie: il senso del tradimento

Da diverso tempo si era capito che ci sarebbe stato un traditore. E non si tratta del traditore che ha colpito il CP0, con una Stussy che rivela chi è davvero. No, nei recenti capitoli di ONE PIECE è stato molto chiaro che c'era qualcos'altro che non andava, c'era un'altra figura misteriosa che stava mettendo i bastoni tra le ruote ai protagonisti.

Negli ultimi capitoli, si sono accentuati gli interventi del traditore di Egghead, ma è in ONE PIECE 1078 che si è finalmente palesato. Dopo aver sparato a Shaka, che al momento sembra morto, la pagina finale del capitolo ha rivelato che il traditore è York, uno dei sei satelliti di Vegapunk, colei che sembrava essere la più ingenua e sempliciotta del gruppetto. E invece, nonostante il suo ruolo molto particolare nell'economia delle creazioni del geniale scienziato, ha tradito i suoi fratelli e il suo genitore per diventare Drago Celeste.

Non è ancora chiaro perché York voglia diventare Drago Celeste, anche se, vista la sua incarnazione, è lecito che voglia avere tutto. Le sue motivazioni potrebbero essere approfondite in ONE PIECE 1079, un capitolo che farà proseguire gli scontri e forse ne farà iniziare anche un altro. Mentre York è con Vegapunk, in quel laboratorio potrebbero arrivare Chopper, Nico Robin e Atlas, che potrebbero riuscire a fermarla dall'uccidere lo scienziato. Ai piani superiori però è da tenere d'occhio S-Snake, l'unica non domata, dato che gli altri tre Seraphim hanno già le mani impegnate. Bisognerà chiudere questa fase per arrivare al famoso incidente di Egghead di cui si sta parlando tanto a livello narrativo.

ONE PIECE 1079 arriverà su Manga Plus domenica 26 marzo alle ore 17:00, con un cambio di orario per l'arrivo dell'ora legale.