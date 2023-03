ONE PIECE 1079: l'inarrivabile potenza di un Imperatore

Eiichiro Oda ha ormai lanciato la saga conclusiva di ONE PIECE, e come era prevedibile i più grandi pirati del Nuovo Mondo sono entrati in azione cercando di arrivare il prima possibile all’isola di Laugh Tale. Ad ostacolare i piani della peggiore delle generazioni però troviamo ancora i vecchi Imperatori, e le loro straordinarie abilità.

Shanks il Rosso è stato un personaggio fondamentale sin dall’inizio del viaggio di Luffy. È colui che dona al protagonista il prezioso, ed emblematico cappello di paglia ereditato a sua volta dal Re dei Pirati Gol D. Roger, e finora ha sempre cercato di proteggere il suo pupillo, pur rimanendo distante dai Mugiwara. Nel capitolo 1079, però, Shanks è tornato al centro della narrazione mosso dall’interesse nel recuperare più documenti e dettagli possibili sui Road Poigne Griffe e avvicinarsi così a Laugh Tale.

Nel farlo si è avvicinato alla nave di Eustass Kidd, il quale, mosso dalla vendetta per il braccio perduto anni prima e dalla sicurezza di poter riuscire a fermare l’Imperatore, ha agito d’impulso. In un solo colpo, sfruttando la tecnica Divine Departure imparata da Roger in persona, Shanks riesce però a respingere facilmente l’attacco di Kidd, un uomo da 3 miliardi berry sulla testa.

Per quanto il risultato della battaglia potesse essere scontato, Shanks ha dimostrato solo parte delle sue reali capacità, e il fatto che persino Barbanera sembri temere il Rosso, fa supporre che attualmente sia lui il pirata più potente dell’universo di ONE PIECE. E voi cosa ne pensate? Aspettiamo le vostre opinioni sullo scontro tra Shanks e Kidd nei commenti.

