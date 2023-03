ONE PIECE 1079 spoiler clamorosi: uno scontro vede la vittoria di un personaggio

Ci sono diversi scontri nel mondo di ONE PIECE attivi in questo momento. Eiichiro Oda si sta concentrando su Egghead, con la questione Vegapunk ancora aperta, specie con la clamorosa rivelazione del traditore, ma intanto ci sono battaglie che plasmeranno il mondo che coinvolgono Barbanera e Shanks, e non solo.

Gli spoiler di ONE PIECE 1079 sono clamorosi e si concentrano su uno di questi.

Il capitolo 1079 di ONE PIECE si intitola "i pirati dell'imperatore rosso" ;

; Si è conclusa la mini avventura dedicata al Germa 66, ora si torna alle richieste dei fan;

York viene a sapere che il Governo Mondiale l'ha tradita, così ordina ai Seraphim di uccidere tutti tranne il corpo principale di Vegapunk;

Ci sono anche altre cose dedicate a York nel capitolo;

Vicino l'isola di Egghead si intravede una nave che batte bandiera Barbanera;

La scena si sposta a Elbaf;

C'è Kid VS Shanks ;

; Shanks usa il Kamusari e sconfigge Kid;

Dory e Brogy distruggono la nave di Kid;

La ciurma di Kid si sottomette e consegna le copie dei Poneglyph;

Alla fine del capitolo, la nota del narratore recita "I pirati di Kid sono stati sterminati";

Eustass Kid non si è vendicato per il braccio perso in passato contro la ciurma di Shanks, anzi, ha perso tutto, dalla ciurma ai Poneglyph che aveva raccolto, cedendoli a un suo diretto rivale. Inoltre, per ora bisognerà attendere prima di conoscere altre informazioni perché ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana e di conseguenza tornerà soltanto la seconda domenica di aprile, saltando l'uscita del 2 e passando direttamente al 9. Vi aspettavate sviluppi del genere per questo capitolo di ONE PIECE?