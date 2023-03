ONE PIECE 1079 spoiler e immagini: la brutalità di un imperatore

Non c'è più spazio per trattenersi, ora bisogna avere a che fare soltanto con i più forti, e ciò implica dare il massimo sempre. Lo sa Rufy che, a Egghead, sta avendo a che fare con alcuni esseri potenti come i Seraphim, ma il mondo di ONE PIECE è grande e ricco di eventi, che si stanno moltiplicando a vista d'occhio.

Il capitolo 1079 di ONE PIECE si intitola "I pirati del rosso dei quattro imperatori", un titolo eloquente che fa capire su cosa si concentra il capitolo. Intanto finisce la mini avventura del Germa 66 e adesso si passa alle copertine su richiesta, stavolta con Rufy che annaffia un leone scambiandolo per un fiore.

Si torna temporaneamente a Egghead con un flashback di York, relativo a qualche ora prima. York è con tutti e quattro i Seraphim e ha capito che il Governo Mondiale l'ha tradita, per questo ordina ai quattro di eliminare tutti tranne lei, Vegapunk e gli agenti del Cipher Pol catturati. In aggiunta, ordina a S-Snake di pietrificarla quando servirà e poi di liberarla, le dà poi un altro ordine che però non è chiaro. Il flashback finisce e si vede S-Snake che sta volando da qualche parte. Però al largo c'è anche una nave di Barbanera.

Poi si cambia scena e si passa a Elbaf, l'isola dove al largo ci sono le navi dell'imperatore Shanks, con la ciurma di Kid che si prepara a combattere. I capitani della flotta di Shanks sono più deboli della media e sono stati in grado di sopravvivere soltanto battendo la bandiera del rosso. Shanks sta osservando i nemici e Kid prepara un cannone con il quale spara alle navi alleate dell'imperatore, abbattendole con un Damned Punk che devasta la flotta.

In realtà questa è una visione dell'Haki dell'Osservazione di Shanks che si arrabbia per questo, e così decide di entrare in azione prima che succeda qualcosa. L'imperatore si ritrova nel giro di pochi secondi sulla nave di Kid e lo attacca con un Kamusari, il taglio divino, che mette subito KO Kid. La ciurma di Kid si arrende immediatamente e consegna i Road Poneglyph, ma non è finita.

Nel finale di ONE PIECE 1079, Shanks salta via dalla nave di Kid mentre Dory e Brogy la attaccano, spaccandola a metà. È annunciata la fine dei pirati di Kid.