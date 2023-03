ONE PIECE 1079: il terrificante attacco di Shanks ereditato dal Re dei Pirati

La Saga di Egghead non ha solo proiettato i lettori verso l'arco narrativo finale di ONE PIECE, ma ha anche riportato in scena un personaggio che fino a ora era rimasto sopito nell'ombra. Ultimo degli Imperatori della sua generazione, il Rosso annienta uno dei pretendenti al suo titolo.

Sebbene sia apparso sin dal primissimo capitolo, di Shanks non sappiamo ancora molto. Tra le informazioni certe sul suo conto, sappiamo infatti che non possiede alcun Frutto del Diavolo e che in gioventù ha fatto parte della ciurma del famigerato Gol D. Roger. Proprio la vicinanza con il Re dei Pirati sembra averlo trasformato in uno dei personaggi più potenti dell'attuale generazione.

In ONE PIECE 1079 Kidd ottiene una disfatta clamorosa che potrebbe segnare la fine dell'avventura per i mari della sua ciurma. In cerca di vendetta per quel arto perso tempo addietro e deciso a diventare uno Yonko, Capitano Kidd lancia il suo attacco a Shanks, di stanza a Elbaf. Tale scelta ha però segnato in negativo il suo destino.

Mentre Kidd carica il suo attacco più potente, Shanks sfrutta l'Haki dell'Osservazione per scoprire i danni che tale colpo avrebbe inferto alle sue navi. Intuendo il disastro imminente, il Rosso chiude la questione ancor prima che la schermaglia potesse effettivamente iniziare.

Shanks annienta Kidd, Killer e il resto della ciurma nemica con un solo colpo. Quello utilizzato dall'Imperatore non è tuttavia un colpo qualsiasi, ma il Divine Departure che veniva utilizzato dal Re dei Pirati Gol D. Roger. Ma quale significato cela questa tecnica dell'Imperatore di ONE PIECE?