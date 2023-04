ONE PIECE 1079: il totale annichilimento di una delle Supernove

Al termine della battaglia per la liberazione del Paese di Wano, le vie di Luffy, Kidd e Law si sono separate. Se il primo è impegnato con una fuga assurda da Egghead, isola su cui è situato il laboratorio di Vegapunk e che rischia di fare una fine peggiore di Ohara, gli altri due si preparavano allo scontro con i due ultimi Yonko di ONE PIECE.

Se in ONE PIECE 1078 è stato finalmente rivelato il nome del traditore di Egghead, nel successivo capitolo dell'opera di Eiichiro Oda vediamo il Satellite York rimuginare su come fare per sfuggire all'attacco del Governo Mondiale, che a quanto pare coinvolgerà anche la sua figura. York ha già un piano in mente, ma non è solo la Marina ad avvicinarsi al laboratorio di vegapunk. Nelle acque nei pressi di Egghead si avvicina una nave che porta la bandiera dei pirati di Barbanera. Che Law sia stato sconfitto da Teach?

Il capitolo 1079 di ONE PIECE riporta poi i lettori a Elbaf, dove i pirati del Rosso si preparano alla battaglia con i pirati di Kidd. Shanks, in segno di rispetto verso la Supernova, ricorda ai suoi uomini la nuova taglia di Kidd, oltre che assicurarsi del fatto che abbia recuperato dalle ferite subite a Wano. Prima di cominciare la battaglia, lo Yonko viene informato sui movimenti di Barbanera.

Dall'altra parte del campo di battaglia, Killer conta una flotta di ben nove navi nemiche. Kidd è sicuro di poterle distruggere tutte con un solo colpo e prepara il suo Damned Punk. Tuttavia, sfruttando l'Haki dell'Osservazione Shanks anticipa la catastrofe imminente e con il Divine Departure di Gol D. Roger mette a tacere Kidd e Killer con un solo colpo.

I pirati di Kidd sono stati annichiliti dal solo Shanks e per cercare di avere salva la vita del proprio capitano offrono ai pirati del Rosso i Road Poneglyoh ottenuti a Wano. Tuttavia, Dory e Brogy ultimano il lavoro di Shanks distruggendo la nave di Kidd, che affonda in mare. Possessore di un Frutto, per Kidd dovrebbe essere la fine.