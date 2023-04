ONE PIECE 1080, comincia un grande scontro: Garp passa all'attacco

Se in ONE PIECE 1079 è stata rivelata l'onnipotenza dell'Imperatore Shanks, il quale da solo ha annichilito l'intera ciurma di Capitano Kidd, il successivo capitolo dell'opera di Eiichiro Oda cambia totalmente scenario e location.

Distanti dagli eventi di Egghead ed Elbaf, il capitolo 1080 di ONE PIECE riporta i lettori da Koby, il quale era stato rapito da Barbanera durante l'incidente di Amazon Lily. Dopo più di 20 capitoli, veniamo a scoprire che Koby è stato portato sull'isola di Hachinosu e che Teach intende sfruttarlo per far riconoscere la sua isola come un regno pirata legittimo. Tuttavia, Koby rivela di far parte della SWORD, Marine che ufficialmente non fanno più parte del Governo Mondiale e che possono agire di loro iniziativa aggirando le rigide regole, e che pertanto il piano del pirata è destinato a fallire. Barbanera è tuttavia convinto che il Governo Mondiale non possa sacrificare con tanta leggerezza il nuovo eroe che il mondo intero acclama e che dunque Koby resterà imprigionato fino a quando non capirà cosa farne.

Koby riesce a fuggire dalla sua prigionia alimentando una sommossa che include Gekko Moria e Perona. Per permettere la fuga dei suoi "compagni", Koby continua ad attirare su di sé i pirati di Barbanera, fino a quando però non viene circondato. Quando sembra finita, arrivano i rinforzi.

Dopo aver scoperto i Frutti del Diavolo dei Pirati di Barbanera, fanno il loro ingresso in scena i Marine dello SWORD. Koby è stato salvato, ma sull'isola di Hachinosu arriva come promesso anche Garp. Il nonno di Rufy, nonché maestro di Koby ed ex Vice Ammiraglio della Marina, con un poderoso Galaxy Impact fa piazza pulita di Hachinosu. La battaglia tra la SWORD e i Pirati di Barbanera sta per accendersi.