ONE PIECE 1080 data di uscita e teorie: pausa e poi l'inizio di un mondo che crolla

Sembra passato molto tempo da quando Kidd e Law hanno affrontato Big Mom in ONE PIECE. I due giovani pirati della nuova generazione hanno messo alle strette uno dei quattro imperatori e hanno avuto anche la meglio con la loro combinazione di poteri. Eppure, per entrambi c'è stato un destino molto gramo dopo la partenza da Wano.

Trafalgar Law si è ritrovato assediato da Barbanera e la sua ciurma, ulteriormente migliorata grazie all'ottenimento di altri Frutti del Diavolo, mentre Eustass Kidd è andato a Elbaf dove ha incontrato la ciurma del rosso. Ed è proprio stato su questo scontro, o per meglio dire questo massacro, che si è concentrato lo scorso capitolo di ONE PIECE. Senza nulla togliere a Kidd, Shanks è stato di un livello superiore e difficilmente raggiungibile, considerato che ha disintegrato la ciurma del suo giovane rivale nel giro di pochi attimi. Supernove contro imperatori, ma il mondo sta andando incontro a un'altra catastrofe.

Presumibilmente, ONE PIECE 1080 tornerà a concentrarsi su Egghead, l'isola che sta per portare il nuovo verso uno sconvolgimento totale. Come ha spiegato già la narrazione di Oda, ben presto l'isola di Vegapunk diventerà la bomba che causerà l'inizio di una nuova era. È difficile capire di preciso cosa accadrà, ma c'è da aspettarsi sicuramente azione grazie a Sanji VS S-Shark, a Zoro VS S-Hawk e Rufy VS S-Bear, senza contare che bisogna anche capire quali sono le intenzioni di S-Snake.

In aggiunta, York potrebbe occuparsi di Vegapunk, ottenendo le sue informazioni in maniera definitiva e controllandole come le pare e piace, prima dell'arrivo di Atlas, Nico Robin e Chopper che potrebbero ritrovarsi davanti al fatto compiuto. ONE PIECE 1080 verrà pubblicato il 9 aprile 2023 su Manga Plus a causa di una pausa presa da Oda.