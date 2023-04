ONE PIECE 1080: l'esplosiva potenza di una leggenda della Marina

La caduta di due Imperatori, la nascita della Cross Guild e l’ambizione che sta portando all’intervento diretto dei pirati più potenti, hanno stravolto gli equilibri del Nuovo Mondo. Per la saga conclusiva di ONE PIECE Eiichiro Oda sta portando sul campo di battaglia figure dalla forza e fama leggendaria, come mostrato nel capitolo 1080.

Diversi capitoli fa Marshall D. Teach, l’Imperatore conosciuto come Barbanera, ha mosso guerra direttamente alla Marina rapendo il capitano Koby, membro dell’unità SWORD, nonché uno degli uomini più promettenti per il futuro dell’istituzione. Nell’ultimo appuntamento col manga, Oda informa i lettori sulle pessime condizioni in cui si trova Koby, costretto a lavorare per gli uomini di Barbanera, ormai sempre più sicuro di sé e della posizione raggiunta.

Le tavole finali però stravolgono i piani dell’Imperatore. Nel cielo sopra l’isola di Hachinosu, di proprietà dello stesso Teach, si vede infatti arrivare una gigantesca nave che porta il simbolo della Marina. Dall’imbarcazione si sentono parole minacciose e decise: si tratta del Viceammiraglio Monkey D. Garp, la leggenda, l’eroe della storia della Marina, che fu capace di fermare i pirati di Rocks grazie ad un’alleanza con Roger in persona.

Pronto a salvare il suo pupillo, definito da lui stesso come “il futuro della Marina”, Garp si lancia e mentre precipita verso la superficie scatena uno straordinario Galaxy Impact, che distrugge all’istante molti degli edifici. La battaglia tra Garp e Barbanera si avvicina, ma quale sarà il destino del Viceammiraglio?

Aspettiamo le vostre opinioni sull’ultimo capitolo di ONE PIECE nei commenti. Intanto, vi lasciamo al perché Monkey D. Garp merita un approfondimento nella serie, e alle teorie su ciò che vedremo nel capitolo 1081, in uscita su MangaPlus domenica 23 aprile 2023.