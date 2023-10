ONE PIECE 1080, i nomi dei quattro Imperatori: Rufy si avvicina al suo sogno?

Una nuova alba è sorta su Wano in ONE PIECE 1079, ma non è solo il paese ora nelle mani di Momonosuke a subire una ventata di aria fresca. In tutto il mondo vengono annunciate le conseguenze dei recenti tumulti. Il nome dei nuovi sovrani del mare compare su tutti i giornali. Ma chi è stato eletto a Imperatore?

All'inizio della storia i quattro Imperatori di ONE PIECE sono Shanks, Kaido, Big Mom e Barbabianca. In seguito alla morte di quest'ultimo a Marineford, fu Marshall D. Teach a prenderne il posto. Tuttavia, ora anche Kaido e Big Mom sono stati uccisi, per cui il trono degli Yonko ha due posti vacanti. Sapete che l'adattamento di Wano ha commosso l'autore di ONE PIECE?

Nonostante il tentativo del Governo Mondiale di insabbiarne la foto, il Gear 5th di Rufy compare sulle riviste di tutto il mondo. Avendo sconfitto Kaido e contribuito alla liberazione di Wano, Cappello di Paglia è uno dei nuovi Imperatori del Mare. Il secondo nuovo Imperatore, tuttavia, non è uno tra Law e Kidd. A ogni modo, prima di scoprire il secondo nuovo Yonko, vengono svelate le taglie dei tre pirati della Peggiore delle Generazioni. Rufy, Kidd e Law hanno una taglia di 3 miliardi di berry ciascuno.

Nell'episodio 1080 di ONE PIECE Robin riesce a decifrare un nuovo Poigne Griffe, ma non prima di aver fatto la conoscenza di Kozuki Sukiyaki, il padre di Oden. Nascosto dietro l'identità del signor Tengu, per tutti quegli anni ha tenuto nascosta l'arma ancestrale Pluton. Tuttavia, alla ex miniera carceraria Udon è giunto un Ammiraglio della Marina. A Wano è arrivato Ryokugyu. Infine, si scopre che il quarto Imperatore è Buggy il Clown. Ma come avrà fatto a guadagnare così tanta notorietà?