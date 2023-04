ONE PIECE 1080: il pugno del leggendario marine dà li via alle ostilità

La guerra è in atto: nel Nuovo Mondo, tutte le fazioni si stanno affrontando l'una con l'altra, in una sequenza di capitoli che sta togliendo di mezzo alcuni personaggi di grande spessore oppure si prepara a farlo. E con la fine dei pirati di Kid, si è chiusa una parentesi, con ONE PIECE che ora si sposta su un altro scenario.

Hachinosu è il teatro degli eventi di ONE PIECE 1080, capitolo che mette completamente da parte Egghead o Elbaf. Niente più Rufy, Kid o Law, ma si torna alla ciurma di Barbanera ma senza il suo comandante. Sull'isola, Koby è riuscito a fuggire dalla sua cella grazie all'intervento di Perona, giunta sull'isola per salvare Gecko Moria, e così il marine ha approfittato della situazione per liberare quanti più prigionieri possibile e creare il caos. Con un flashback, viene spiegato come Koby non valga nulla per il Governo Mondiale a causa dei dettami della SWORD, fatta di marine che non hanno più la protezione dell'organizzazione ma possono muoversi liberamente.

Intanto però sull'isola ci sono alcuni comandanti di Barbanera: Shiryu, Avalo Pizarro, Vasco Shot, San Juan Wolf, tutti quanti con un Frutto del Diavolo che viene mostrato. Dall'altra parte però anche gli avversari hanno abilità fuori dal comune. Ad Hachinosu sono infatti arrivati i Marine con tanti membri della SWORD che iniziano l'attacco all'isola. Il finale di ONE PIECE 1080 è dedicato però a un marine leggendario che fa un ingresso speciale: saltando dalla sua nave in volo, Monkey D. Garp scatena un pugno di haki tremendo che distrugge buona parte di Hachinosu. Inizia la guerra tra la marina e i pirati di Barbanera.