ONE PIECE 1080 spoiler e immagini: una nuova guerra inevitabile

I nodi stanno venendo al pettine in ONE PIECE, con tutti i personaggi più forti che si stanno scontrando tra di loro, ognuno per portare avanti il proprio credo e la propria visione del mondo. Governo Mondiale, marine, Supernove, pirati di ogni genere, imperatori: tutti sono coinvolti in questa gigantesca lotta che sfocia in tante guerre diverse.

Dopo la sconfitta di Kidd, Eiichiro Oda passa a nuovi scenari con gli spoiler di ONE PIECE 1080 con le immagini visibili in basso. L'intero capitolo si svolge ad Hachinosu, con l'isola teatro di un'evasione guidata da Koby. Il marine ha una taglia di ben 500 milioni, imposta dal Cross Guild, e i pirati vogliono darlo in cambio. Però Koby, che era stato imprigionato da Barbanera, è riuscito a evadere grazie a Perona, giunta sull'isola per cercare Gecko Moria, che si trova imprigionato in una delle celle dei livelli inferiori. Così Koby stringe un patto e sta liberando quanti più prigionieri possibile, mentre fa anche da esca.

Alcuni membri della ciurma osservano dalla gigantesca parete di pietra a forma di teschio: Avalo Pizarro che sta usando il suo Frutto Shima Shima (Frutto Isola Isola), capace di controllare l'isola di Hachinosu; Vasco Shot con il suo Frutto Gabu Gabu (Frutto Liquore Liquore), che crea una bolla d'alcol e la cavalca per volare; San Juan Wolf con il suo Frutto Deka Deka (Frutto Inflazione Inflazione), che semplicemente sta dormendo. Solo questi tre e Shiryu si trovano sull'isola di Hachinosu, con lo spadaccino rimasto nella fortezza con Pizarro.

Inizia un flashback con Barbanera che spiega come voglia usare Koby come leva per rendere Hachinosu il suo regno, ma il marine lo ferma dicendo che lui è un membro della SWORD e che quindi questa tattica non vale a nulla. Kuzan, lì presente, spiega che i membri della SWORD sono marine che si sono dimessi e che quindi ufficialmente non hanno più legami né obblighi verso l'organizzazione, e pertanto possono fare ciò che vogliono ma non possono essere salvati. Tuttavia, Barbanera pensa comunque di poter mettere pressione al governo grazie al titolo di "eroe" dato a Koby.

Nel presente, la SWORD approda ad Hachinosu e si prepara ad attaccare. C'è Hibari, una cecchina che usa i GP Flower, arma inventata da Vegapunk; c'è Kuchaku, nipote di Tsuru, con il suo Frutto Muchi Muchi (Frutto Frusta Frusta) con il quale manipola gli oggetti trasformandoli in fruste; Prince Grus con il suo Frutto Gunyo Gunyo (Frutto Argilla Argilla) con il quale crea una piccola versione di sé.

Kuchaku usa il suo potere per intrappolare i pirati al centro dell'isola. Improvvisamente dall'alto arriva la nave del vice ammiraglio Garp, con lui stesso a bordo. Ma il finale di ONE PIECE 1080 è da urlo, con il nonno di Rufy che salta via dalla nave e con un pugno di Haki crea un'esplosione gigantesca al centro dell'isola. Inizia la guerra tra i marine di Garp e la ciurma di Barbanera. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.