ONE PIECE 1080 spoiler: le prime informazioni, sarà un capitolo leggendario

I quattro imperatori di ONE PIECE sono tutti in gioco per raggiungere Laugh Tale, ma ognuno di loro ha anche i propri avversari da affrontare. Se Rufy ormai è a Egghead da diversi capitoli e sta cercando di salvare Vegapunk, per gli altri due potenti imperatori è tempo di sfide dal sapore leggendario.

Shanks ha distrutto Kidd e la sua ciurma senza troppi patemi, mentre il comandante Barbanera sta affrontando Trafalgar Law, sempre che non l'abbia già sconfitto off-screen. Intanto però gli spoiler di ONE PIECE 1080 raccontano di una storia che si tiene in un altro luogo, ancora una volta collegato all'imperatore Barbanera.

Il capitolo 1080 di ONE PIECE si intitola "L'eroe leggendario" ;

; Tutti gli eventi del capitolo si tengono ad Hachinosu;

C'è una battaglia tra la SWORD e i pirati di Barbanera ;

; Dei pirati ci sono Shiryu, Vasco Shot, Avalo Pizarro e Sanjuan Wolf, tutti quanti che utilizzano i loro Frutti del Diavolo;

Della squadra SWORD ci sono invece Hibari, Prince Gross e Kujaku (la nipote di Tsuru);

Sanjuan Wolf ha il frutto inflazione che gli permette di controllare la dimensione del proprio corpo;

Avalo Pizarro ha il frutto isola isola che gli permette di controllare l'isola di Hachinosu;

Vasco Shot ha il frutto vino vino;

Hibari è una cecchina esperta che usa un'arma creata e sviluppata da Vegapunk;

Prince Gross ha il frutto argilla argilla;

Kujaku ha il frutto frusta frusta;

La taglia sulla testa di Koby è di cinque stelle e vale quindi 500 milioni, questo per la sua fama;

e vale quindi 500 milioni, questo per la sua fama; In un breve flashback, Barbanera rapisce Koby per poter negoziare con il Governo Mondiale, così da rendere l'isola di Hachinosu ufficialmente sotto il suo controllo;

Kuzan spiega che non si può negoziare con la fazione SWORD;

Alla fine del capitolo, Garp si unisce alla battaglia e con un solo pugno di Haki distrugge alcuni edifici;

È guerra in ONE PIECE 1080. Hachinosu vedrà la distruzione, saranno i pirati di Barbanera a dover abbandonare l'isola oppure sarà Garp a morire? E ci sarà uno scontro tra Garp e Barbanera? ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.