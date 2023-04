ONE PIECE 1080: la SWORD attacca, tutti i nuovi soldati e i loro poteri

Finalmente anche la marina ha fatto la propria mossa. Per non perdere altro tempo, il vice ammiraglio Garp ha radunato un gruppo di soldati senza paura e che ha la voglia di andare a salvare Koby, il loro compagno e collega rapito dalla ciurma di Barbanera dopo l'attacco di Amazon Lily. E proprio grazie a loro si apre un'altra guerra in ONE PIECE.

Nonostante qualcuno di loro non fosse convinto di andare, almeno all'apparenza, dopo il primo incontro nei pressi di Egghead, alla base del G-5, il reparto SWORD della marina si è gettato all'attacco approdando a Hachinosu, territorio principale di Barbanera. E così hanno fatto la loro comparsa altri personaggi con i loro poteri. Sull'isola, oltre Koby, infatti, sono sbarcati altri soldati di questa particolare frangia della marina.

C'è Koby con la sua grande taglia, ma dopo di lui la prima ad apparire è stata Kujaku, nipote della marine Tsuru, in possesso del frutto Muchi Muchi e in grado di ordinare agli oggetti di spostarsi prendendoli a frustate. C'è poi Hibari, la ragazza che prova un profondo affetto per Koby e che è dotata di un fucile molto particolare che spara proiettili fiore, che rendono inservibili le armi dei nemici. Temibile è anche il potere del "principe" Prince Grus, che ha mangiato il frutto Gunyo Gunyo e può creare dei golem d'argilla, che siano essi riproduzione fedele di sé stesso o di altri soldati. Infine, anche se brevemente, compare anche Helmeppo, il compare di lunga data di Koby, ma anche Tashigi sta partecipando all'assalto.

E infine in questo combattimento è stato coinvolto anche il leggendario Monkey D. Garp. Il vice ammiraglio fa la sua mossa per ultimo, stravolgendo il campo di battaglia. Quale sarà il destino di Garp e di Koby durante questa guerra con i pirati di un imperatore?