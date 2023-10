ONE PIECE 1080, trailer e uscita: i nuovi Imperatori dei mari

La serie animata di ONE PIECE sta per raggiungere Egghead, ma Wano deve fornire ancora delle risposte importanti. La battaglia è giunta al termine provocando subbugli in tutto il mondo. Ben due Imperatori sono scomparsi e la Peggiore delle Generazioni è pronta a prendere le redini dei mari sfidando il Governo Mondiale.

In ONE PIECE 1076 Kaido è stato sconfitto. Rufy ha donato la libertà alla popolazione di Wano, che piò finalmente tornare a respirare dopo anni di prigionia e sopprusi. Come il suo ex compagno di ciurma Kaido, anche Big Mom è stata sconfitta. A occuparsi di lei sono stati Kidd e Law.

Nonostante i confini di Wano siano rimasti chiusi, con Momonosuke non ancora pronto ad aprirli, la notizia di quanto è accaduto nel paese dei samurai si è diffusa in tutto il mondo. Le fotografie scattate da Apoo sono state pubblicate da Morgan. In tutto il mondo è stato stampato un giornale in cui compariranno le nuove taglie dei tre pirati protagonisti dei tumulti di Wano.

Con Kaido e Big Mom uccisi, solamente Shanks e Teach godono del titolo di Imperatori dei mari. I due posti vacanti verranno però riempiti all'istante. Con l'uscita di ONE PIECE 1080, prevista per il 22 ottobre 2023 su Crunchyroll, gli spettatori scopriranno i due nomi che erediteranno il posto da Yonko di Kaido e Big Mom.