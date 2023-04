ONE PIECE 1080: la vera forza di un giovane ed eroico capitano della Marina

Come promesso da Eiichiro Oda, la saga finale di ONE PIECE non si sta concentrando solamente sui Mugiwara. Gli ultimi capitoli dell'opera si stanno infatti dividendo sui vari fronti. Se in ONE PIECE 1079 assistiamo alla completa debacle della ciurma di Kidd, nel successivo appuntamento con il manga l'attenzione si sposta sulla Marina.

Dopo gli avvenimenti di Amazon Lily, Koby si ritrova imprigionato ad Hachinosu, l'isola dei pirati ora nelle mani della ciurma di Barbanera. Ammanettato di fronte allo Yonko, il capitano della Marina viene a conoscenza del suo destino. Verrà sfruttato come ostaggio per convincere il Governo Mondiale a riconoscere l'isola di Barbanera come una vera e propria nazione pirata.

Koby dimostra però quanto sia cresciuto rispetto al primo incontro con Rufy. Koby infrange i sogni di Barbanera, affermando di non essere più un Marine da molto tempo. Egli è infatti parte della SWORD, dei marinai che ufficialmente hanno presentato le loro dimissioni, ma che possono combattere gli Yonko quando desiderano senza bisogna di permessi dalle alte sfere. La SWORD è il jolly del Governo Mondiale per combattere la pirateria.

Nonostante questa scoperta, Barbanera non intende rinunciare a Koby, che prima o poi capirà come sfruttare al meglio. Tuttavia, il giovane Marine non resta con le mani in mano e grazie all'aiuto di Perona organizza la grande fuga da Hachinosu. In quanto eroe della nuova generazione Koby non verrà abbandonato e in ONE PIECE 1080 riceve l'aiuto dei colleghi della SWORD e del suo maestro Garp.