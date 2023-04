ONE PIECE 1081: quell'agente SWORD è legata ad Akainu? La teoria sembra confermata

La conclusione dell'arco di Wano ha permesso ai lettori di ONE PIECE di addentrarsi nella saga finale dell'opera di Eiichiro Oda. Nonostante ciò, piuttosto che fornire risposte, il manga sta facendo sorgere ulteriori quesiti e teorie attraverso l'introduzione di nuovi personaggi.

Il capitolo 1061 di ONE PIECE aveva portato alla nascita di una teoria, attualmente non ancora confermata. Quel personaggio introdotto da Eiichiro Oda non è un Marine qualsiasi, ma bensì la figlia del Grand'Ammiraglio della Marina di ONE PIECE.

A far sorgere questa teoria è stato il linguaggio usato da Hibari. La ragazza parla esprimendosi in dialetto Kansai-Hiroshima, un qualcosa che all'interno dell'opera fanno solamente lei e Sakazuki. Di Akainu non sappiamo molto, se non che è un Marine convinto e che ha ottenuto la sua posizione sconfiggendo Aokiji, ma la sua età potrebbe essere perfettamente in linea con l'essere padre.

Questa teoria sembra trovare un ulteriore conferma in ONE PIECE capitolo 1081. Accompagnati da Garp, Hibari e gli altri della SWORD si recano ad Hachinosu per salvare Koby, il grande eroe della Marina che a Marineford si oppose a Sakazuki per fermare la tremenda guerra in corso contro i pirati. Innamorata di Koby e opponendosi alla filosofia del padre, Hibari sarebbe entrata a far parte della SWORD.

Ma non è solo questo a sostenere la teoria dei fan. Un altro, importante dettaglio non è sfuggito. Hibari è la prima vittima del ghiaccio di Kuzan, il più grande rivale di Sakazuki che ha abbandonato la Marina e si è unito a Barbanera proprio per la sconfitta da lui subita. A conoscenza del fatto che Hibari sia la figlia di Akainu, Aokiji potrebbe essersi vendicato in tal modo.