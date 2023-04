ONE PIECE 1081 data di uscita e teorie: si ritorna a Egghead oppure no? Le ipotesi

Non c'è più modo di arrestare l'ascesa verso la saga finale di ONE PIECE, una fase che tutto il mondo attendeva da anni e che Eiichiro Oda ha confermato più volte nell'ultimo periodo, con annunci fuori dal manga e con tanti eventi che fanno capire la direzione intrapresa. L'apoteosi sta per arrivare con tanti scontri uno dietro l'altro.

Il mondo è in guerra, con ogni isola che sta diventando un campo di battaglia. I protagonisti di ONE PIECE sono a Egghead, coinvolti nel tentativo di uccidere Vegapunk e che ora va salvato, ma non vanno dimenticati altri personaggi. Barbanera sta ancora affrontando Trafalgar Law poco distante, mentre Kid e la sua ciurma sono stati completamente demoliti dall'attacco poderoso di Shanks. Infine, proprio nell'ultimo capitolo, si è messo in moto Monkey D. Garp, il leggendario vice ammiraglio della marina giunto fino ad Hachinosu per salvare il suo pupillo Koby e mettere fine alle mire di Barbanera.

In ONE PIECE 1081 si tornerà a Egghead? Forse sì, forse no: i protagonisti mancano da un po' di capitoli e quindi Eiichiro Oda potrebbe decidere di tornare da loro. Tuttavia, almeno in tempi recenti, il mangaka sembra aver preso la scelta di mostrare ciò che accade nel mondo esterno subito prima di una pausa. Considerato che ONE PIECE tornerà in pausa dopo il capitolo 1081 a causa della Golden Week, che imporrà uno stop alla pubblicazione della rivista Weekly Shonen Jump, Oda potrebbe decidere di concentrarsi su altri temi. Il modo di raccontare dell'autore porterà probabilmente ad allontanare i lettori da Hachinosu, ma si potrebbe rivedere Barbanera con Trafalgar Law. Da non sottovalutare la situazione dei Cinque Astri di Saggezza, di Im-sama e della marina, sempre che non diventi qualche altra isola il teatro dei prossimi eventi.

C'è quindi un 50% di probabilità di vedere un altro scenario, ma non va escluso il ritorno di Rufy e compagni, che stanno ancora combattendo a Egghead. In questo caso, si profilerà un capitolo denso d'azione, con gli scontri dei Seraphim in primo piano. ONE PIECE 1081 verrà pubblicato domenica 23 aprile alle ore 17:00.