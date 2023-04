ONE PIECE 1081: due grandi della Marina si dichiarano guerra

Gli eventi di ONE PIECE 1080 hanno riportato i lettori da Koby, di cui abbiamo scoperto il destino. Il giovane eroe della Marina è stato imprigionato da Barbanera, ma sfruttando l'indecisione del pirata, il quale stava decidendo come sfruttare a suo vantaggio la sua cattura, è riuscito a fuggire.

Aiutato da Perona, la quale aveva chiesto in cambio di aiutarla a liberare Moria, Koby è riuscito a sfuggire dalla prigionia di Barbanera. Ma con tutta Hachinosu in allerta, la fuga non è stata possibile. A salvare Koby da una seconda cattura ci ha pensato la SWORD e Garp con il suo pugno leggendario.

In ONE PIECE 1081 gli uomini della Marina sembrano pronti a lasciare l'isola, ma a quel punto appare il 10° capitano della Ciurma di Barbanera. Kuzan, colui che un tempo era conosciuto come l'Ammiraglio Aokiji, è ufficialmente un sottoposto di Marshall D. Teach.

Kuzan si è unito a Barbanera poiché quest'ultimo gli ha fornito una via da seguire dopo la sconfitta per mano di Akainu e l'abbandono della Marina. Dunque, non è disposto a lasciar fuggire il suo vecchio maestro Garp e gli altri della SWORD.

Sul finire, il capitolo 1081 di ONE PIECE cambia totalmente scenario permettendo ai lettori di scoprire il risultato della battaglia tra Barbanera e Law. Teach ha affondato la Polar Tang dei Pirati di Hearts e sconfitto Law, che tuttavia viene salvato da un Bepo che si trasforma in Sulong nonostante l'assenza di luna piena. I Pirati di Hearts sono stati sconfitti, ma grazie a Bepo Law è ancora in vita ed è in fuga da Barbanera.