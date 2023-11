ONE PIECE 1081: un quinto Imperatore? Il Rosso e la storia dell'Imperatore Fiammante

Con la fine delle ostilità a Wano, in ONE PIECE 1080 Rufy ha scoperto di essere diventato un Imperatore dei mari. Con lui, a grandissima sorpresa, non ci sono Law o Kidd, ma bensì Buggy il Clown. Come abbia ottenuto questa carica è ancora un mistero, ma il mondo di ONE PIECE sta vivendo una rivoluzione.

Dopo essersi già occupato dei reduci della ciurma dei Pirati delle Cento Bestie, l'ammiraglio Ryokugyu continuerà ad aggirarsi per l'isola di Wano. Verrà però bloccato dai restanti dei Nove Foderi Rossi e poi da Yamato e Momonosuke. In questa lotta Rufy e i pirati non devono intervenire. A salvare Wano questa volta saranno solamente i samurai e lo shogun del paese.

Mentre la battaglia divampa, con Momonosuke che nonostante la sua forma drago e il coraggio acquisito non sembra ancora pronto a combattere, al largo di Wano si avvista una nave che in molti conosceranno. È quella della ciurma del Rosso, lontano dal paese dei samurai da quando ancora sotto l'ala di Roger si separò da Oden. Shanks ha scoperto che Rufy è divenuto un Imperatore vedendo l'immagine della sua taglia che lo ritrae in froma Gear 5th, ma non è ancora pronto per incontrarlo. Piuttosto, Shanks il Rosso intende prendersi lo One Piece.

Dall'altra parte del nuovo mondo, presso il QG della Marina, ad Akainu viene spiegata un'ulteriore problematica. Il mondo sta acclamando l'Imperatore Fiammante, Sabo. Il rivoluzionario pare abbia ucciso Nefertari D. Cobra durante il Reverie, divenendo l'idolo della popolazione più povera. Il seme della ribellione germoglia nel mondo, ma la Marina intende fermare questa generazione problematica. La prossima Saga di Egghead è sempre più vicina nell'anime di ONE PIECE.