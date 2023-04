ONE PIECE 1081 spoiler clamorosi: la battaglia del decimo comandante di Barbanera

Hachinosu è il nuovo territorio su cui si instaura una battaglia. Quest'isola del Nuovo Mondo di ONE PIECE, dove un tempo nacquero i pirati Rocks, è adesso dominio dell'imperatore Barbanera e della sua ciurma. Nonostante ciò, l'assalto di Monkey D. Garp e della SWORD è iniziato, il tutto con lo scopo di salvare Koby dalle grinfie nemiche.

I pirati di Barbanera hanno mostrato i loro Frutti del Diavolo, ma lo stesso vale per i soldati della SWORD, che si sono messi in gioco sfruttando le loro capacità per dare inizio al contrattacco in terra piratesca. Le cose si fanno sempre più interessanti in ONE PIECE, e non finisce di certo qui. Le prime anticipazioni del prossimo capitolo infatti lasciano col fiato sospeso. Ecco gli spoiler di ONE PIECE 1081.

Il capitolo 1081 di ONE PIECE si intitola "Kuzan, capitano della decima nave";

Il narratore annuncia che Trafalgar Law è stato sconfitto, ma è ancora vivo. Anche Bepo è ancora vivo, mentre i pirati Heart sono stati battuti. Non si conoscono le condizioni di Kid;

Aokiji Kuzan è il decimo comandante di Barbanera ed è quindi il capitano della decima nave;

ed è quindi il capitano della decima nave; Quando Kuzan si è unito ai pirati di Barbanera, l'imperatore gli ha chiesto dell'"uomo con la cicatrice da ustione" perché sembra che quell'uomo sia colui che detiene l'ultimo Road Poneglyph;

C'è una battaglia tra Aokiji e Garp ;

; Garp sembra avere la meglio durante lo scontro con Aokiji;

Non vengono mostrati Kid, Dragon, Shanks o altri personaggi di questo calibro.

Sarà un capitolo davvero interessante con un marine e un ex marine di potenza assoluta a confronto. ONE PIECE 1081 arriverà su Manga Plus domenica 23 aprile, ultimo capitolo prima della pausa per la Golden Week.