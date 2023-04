ONE PIECE 1081 spoiler e immagini: le battaglie della ciurma di Barbanera

La SWORD sta attaccando Hachinosu per liberare Koby. La divisione della marina sta seguendo il comando del leggendario vice ammiraglio Monkey D. Garp, che ha alzato l'asticella di questa guerra contro l'imperatore Barbanera. E proprio questa ciurma torna negli spoiler di ONE PIECE 1081 al completo, con le prime immagini.

Il capitolo 1081 di ONE PIECE si apre con una pagina a colori doppia, come si può vedere in basso c'è la parte maschile della ciurma di cappello di paglia addormentata, ad eccezione di Sanji che sta leggendo un libro, mentre quattro scoiattoli osservano dall'alto delle loro bolle, rosicchiando frutti. Il capitolo 1081 si intitola "Kuzan, comandante della decima nave" e inizia proprio dove si è concluso il precedente, con gli effetti del colossale pugno di Garp. Kuzan appare e congela Hibari, con Koby che va ad aiutarla. Kuzan poi si trova faccia a faccia con Garp.

Kuzan chiede a Garp se sarà in grado di uccidere quello che era il suo apprendista numero uno per salvare quello attuale, e poi rivela di ammirare il modo in cui ha sempre fatto quello che voleva, ed è seguendo questo che ha deciso di unirsi alla ciurma di Teach. Garp però vuole impartire una lezione al suo avversario. Inizia un flashback con Teach e Kuzan ambientato un anno dopo la fine della battaglia di Punk Hazard con Akainu. Sanjuan Wolf, Vasco Shot e Doc Q sono congelati e arriva il resto della ciurma di Barbanera, che entra in un bar e trova Kuzan, iniziano a bere insieme.

Lafitte dice a Barbanera di uccidere Kuzan e di prendere quel potere per darlo alla ciurma, con l'ex ammiraglio che si arrabbia, ma Teach si scusa e offre invece di unirsi a lui, per poi chiedergli dell'uomo con la cicatrice da ustione, dato che è lui ad avere il restante Road Poneglyph. Questo naviga in giro su una nave nera e può creare dei mulinelli che affondano i suoi nemici in mare. Shiryu si chiede se non sia un uomo del Governo Mondiale che evita che i pirati raggiungano il One Piece. Kuzan dice di non saperne nulla, poi riprende lo scontro Garp VS Kuzan. Garp non ha problemi a distruggere gli attacchi di ghiaccio e poi utilizza la tecnica Blue Hole per scaraventare Kuzan al suolo con un potente attacco di Haki del Re Conquistatore.

Si cambia scenario e si passa a Winner Island: Trafalgar Law è stato sconfitto. Teach sta ansimando e ha tanto sangue sul volto, ora sta pensando a cosa fare, se ottenere il suo potere o se venderlo. Bepo vede cosa sta succedendo al suo capitano e prende una medicina datagli da Chopper, che gli fa sviluppare la forma Sulong, rendendolo gigantesco e terrificante. Bepo attacca Teach prima che possa rubare il potere di Law e afferra il suo capitano per poi portarlo in mare. La Polar Tang è stata distrutta e il resto della ciurma è svenuta in mare o giace al suolo.

Il capitolo di ONE PIECE si conclude con la narrazione "A Winner Island, nel Nuovo Mondo... la ciurma di Trafalgar Law è stata sconfitta".