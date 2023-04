ONE PIECE 1081: la storia del decimo comandante di Barbanera

I mugiwara e la ciurma di Barbanera si sfideranno un giorno, che ormai non è troppo lontano, considerata la velocità con cui si sta muovendo l'ultima saga di ONE PIECE. Al momento però, i protagonisti del manga sono impegnati altrove, a Egghead, contro altri nemici, mentre i pirati di Barbanera sono divisi e sotto attacco in più luoghi.

La forza dei Frutti del Diavolo della ciurma di Barbanera non ha evitato l'invasione di Hachinosu ad opera della SWORD. L'attacco del vice ammiraglio Garp scatena gli eventi di ONE PIECE 1081, con i marine che sono ancora una volta protagonisti della storia. La nave di Garp è atterrata e i marine sono pronti a sbarcare, con Koby nelle vicinanze che viene scortato da Hibari. Tuttavia la ragazza viene improvvisamente congelata da Kuzan, che viene ufficialmente presentato come il decimo comandante della ciurma di Barbanera.

In un flashback, viene mostrato come Kuzan abbia incontrato questa ciurma di pirati. Dopo aver congelato alcuni di loro, Barbanera entra nel bar dove l'ex ammiraglio stava bevendo e riesce a metterlo di buon umore, così iniziano a parlare dell'ultimo Road Poneglyph e di un uomo con una cicatrice da ustione che dovrebbe averlo. Quest'uomo naviga su una nave nera e genera mulinelli giganteschi, forse con un Frutto del Diavolo, che inghiottono tutte le navi che si avvicinano. Kuzan afferma però di non saperne nulla e, sotto proposta di Barbanera, si unisce a loro.

Nel presente, Kuzan ghiaccia Garp, ma il vice ammiraglio si libera con l'haki e attacca Kuzan scaraventandolo al suolo. Altrove, a Winner Island, viene distrutto il sottomarino della ciurma di Heart, mentre Law è a terra. Bepo usa una medicina datagli da Chopper che scatena la versione Sulong, con la quale salva il suo capitano e lo porta in acqua, lontano dall'imperatore. La ciurma di Law è stata pesantemente sconfitta. ONE PIECE tornerà dopo la pausa per la Golden Week.