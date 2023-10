ONE PIECE 1081, trailer e uscita: una nuova battaglia a Wano?

L'adattamento di Wano ha commosso l'autore di ONE PIECE, ma questo arco narrativo ha ancora qualcosa di molto importante da raccontare. Prima di poter voltare pagina, una nuova battaglia sconvolgerà il paese dei samurai. Il trailer di ONE PIECE 1081 anticipa quel che accadrà nella puntata di settimana prossima!

In ONE PIECE 1079 una nuova alba è sorta su Wano, ma forse è ancora troppo presto per festeggiare la libertà. Al termine della puntata avevamo visto infatti una misteriosa figura dei Marina avvicinarsi all'isola. Ebbene, quella minaccia è infine giunta.

Mentre Rufy festeggia la sua nuova taglia e il titolo di Imperatore, un Ammiraglio dei Marines arriva a Wano. Non saranno però i Mugiwara, Law o Kidd ad affrontarlo. Il compito di difendere Wano questa volta spetta a Kozuki Momonosuke e ai suoi samurai.

ONE PIECE 1081 verrà trasmesso il 29 ottobre 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll. Prima di poterci avventurare a Egghead nell'anime di ONE PIECE, la Saga di Wano ci emozionerà ancora con degli eventi imperdibili. Dopo tanto tempo, tornerà quel famigerato pirata. Un Imperatore è pronto a reclamare il ONE PIECE.

Il Governo Mondiale dovrà inoltre affrontare un'altra crisi. Un rivoluzionario ha assassinato uno dei re presenti al Reverie, la riunione tra i più importanti governanti mondiali. Una nuova era sta per cominciare nel mondo di ONE PIECE.