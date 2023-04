ONE PIECE 1082: un nuovo contendente per il tesoro più grande

Le avventure di Monkey D. Rufy e compagnia hanno un unico scopo: raggiungere il One Piece, il leggendario tesoro che Gol D. Roger ha lasciato su Laugh Tale, l'isola segreta della Rotta Maggiore, quella che certifica la fine di un viaggio lungo e pericoloso. Questo tesoro è però il sogno di tanti altri pirati che navigano per i mari.

ONE PIECE 1082 vede l'ingresso di un nuovo contendente, e già il titolo "Andiamo a prenderlo" anticipa l'introduzione di un altro candidato. Dopo la copertina, che si è rivelata essere ancora una volta una richiesta dei lettori con Chopper che mangia Zeus confondendolo per zucchero pirato, si parte con una commemorazione su un giornale per la morte del vice ammiraglio T-Bone, le cui circostanze non sono state ben spiegate e la marina si rifiuta di divulgarle.

Nel quartier generale della marina, Tsuru e Sengoku stanno parlando della pericolosità di Cross Guild: è stato un povero civile a uccidere T-Bone e ora la sua famiglia sta ricevendo il premio da parte della nuova ciurma guidata da Buggy, Crocodile e Mihawk. Sono tempi duri per i marine, se devono aspettarsi di venire pugnalati alle spalle anche da chi devono proteggere, ma è chiaro che se le persone vivono nella povertà assoluta allora la situazione è difficile da gestire. Sengoku intanto chiede a Hina dove fosse Garp, e la donna rivela ai due che Garp, Kujaku e la SWORD sono andati a salvare Koby.

A Karai Bari, Buggy ha fatto portare lì l'uomo che ha ucciso T-Bone, rassicurandolo sul suo destino e su quello della sua famiglia. Intanto la nuova nave della ciurma è pronta, ed è una gigantesca imbarcazione con una polena con il volto di Buggy. Ciò fa infuriare Crocodile e Mihawk che fanno a pezzi Buggy e lo incatenano. I due vogliono creare la loro "Utopia", un paese personale, e per questo ci vogliono soldi e potere. Buggy però si lascia andare ai ricordi e riaffiora il momento in cui, a Logue Town, Shanks si rifiutò per il momento di raggiungere il One Piece e diventare il nuovo Re dei Pirati. Buggy ci rimase male per il ritiro di Shanks, che sapeva essere destinato a grandi cose, e così decise di lasciarlo. Tornando nel presente, Buggy si fa prendere dai ricordi, si libera e al Lumacofono annuncia alla sua ciurma che anche Cross Guild competerà per il One Piece, cosa che lascia Mihawk e Crocodile arrabbiati.

Il capitolo di ONE PIECE si conclude con uno sguardo a Kamabakka. Vicino i moli, quattro membri dell'Armata Rivoluzionaria notano una nave che si avvicina: è quella di Sabo, tornato sano e salvo nonostante la distruzione di Lulusia. Il rivoluzionario era già partito dall'isola poco prima della sua distruzione e ha portato con sé alcune persone che volevano unirsi alla causa. Insieme a Dragon e agli altri alti ufficiali del gruppo, si prepara a rivelare ciò che è successo davvero al Reverie di Mary Geoise.