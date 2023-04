ONE PIECE 1082 data di uscita e teorie: pausa e poi continua la guerra

La guerra si sta scatenando su ogni fronte. C'è il Governo Mondiale ad affrontare i pirati a Egghead, poi la marina con la SWORD che ha assaltato Hachinosu, isola di Barbanera, ma ci sono anche numerose battaglie tra pirati, con le ciurme di Eustass Kid e Trafalgar Law che affrontano gli imperatori Shanks e Barbanera. ONE PIECE è in subbuglio.

Un Nuovo Mondo che è diventato un campo di battaglia ad ogni angolo, con quattro situazioni principali che si stanno concretizzando a Elbaf, Hachinosu, Egghead e Winner, quattro isole alcune delle quali hanno già visto dei vincitori. Perché sì, negli scorsi capitoli ONE PIECE ha narrato la sconfitta di ben due fazioni: i pirati di Kid e i pirati Heart. I due ex alleati di Rufy hanno perso contro gli imperatori, testimoniando la differenza di forza tra le ciurme e i loro esponenti più forti.

ONE PIECE 1082 tornerà a parlare di Egghead o continuerà il filone di Hachinosu? La sfida su quest'ultima isola è stata anche un modo per presentare ufficialmente Kuzan come pirata di Barbanera ma anche per raccontare la vittoria dell'imperatore sulla ciurma di Law. Inoltre, prima delle pause Eiichiro Oda è solito realizzare questo genere di capitoli, per poi tornare sul fronte dei protagonisti immediatamente dopo. È plausibile quindi un ritorno a Rufy e compagni che, ricordiamolo, sono nel pieno di uno scontro a Egghead con i vari Seraphim e contro la traditrice York. Gli scenari torneranno a muoversi sull'isola di Vegapunk con tutta probabilità. In alternativa, andrà avanti lo scontro di Garp contro la ciurma di Barbanera, facendo entrare in gioco anche gli altri pirati di alto livello rimasti.

ONE PIECE 1082 verrà pubblicato il 7 maggio 2023 alle ore 17:00 su Manga Plus.