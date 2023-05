ONE PIECE 1082: l'obiettivo della Cross Guild e la verità sul Reverie

Ormai entrato nel suo arco finale, il manga di ONE PIECE volta ulteriormente pagina per concentrarsi su altre due fazioni di fondamentale rilevanza per il Nuovo Mondo. Se Kidd e Law sembrano essere stati messi fuori dai giochi, in ONE PIECE capitolo 1082 il tesoro di Roger ha un nuovo contendente.

Lontani dalla guerra tra Garp e il 10° Comandante di Barbanera in ONE PIECE 1081, Eiichiro Oda porta i suoi lettori dalla Cross Guild, l'organizzazione criminale costituita da Mihawk e Crocodile e che ha permesso a Buggy il Clown di diventare uno Yonko.

In ONE PIECE 1082 l'ex Grand'Ammiraglio Sengoku e il vice Tsuru discutono sull'assassinio di T-Bone. Il contrammiraglio sembra essere stato ucciso da un comune cittadino a causa della taglia che la Cross Guild ha posto sulla testa di tutti i Marine.

Nello stesso momento, Buggy premia il pover uomo responsabile dell'assassinio e inaugura la nave della Cross Guild. Questa presenta una sua scultura sulla polena, scatenando la rabbia di Mihawk e Crocodile.

Con Buggy picchiato e punito, il trio della Cross Guild discute poi dei prossimi passi da compiere. Mihawk e Crocodile sembrano interessarsi unicamente a denaro e fama, ma Buggy afferma invece di voler realizzare un sogno che ha sin da quando era un membro della ciurma di Roger, ottenere il tesoro ONE PIECE. Ricordando il passato con Shanks e proclamando i suoi sentimenti, Buggy definisce dunque l'obiettivo della Cross Guild. Crocodile e Mihawk non sembrano tuttavia essere contenti.

La scena si sposta poi sull'Esercito Rivoluzionario. Monkey D. Dragon e Ivankov vengono sorpresi dal ritorno di Sabo, che tutti consideravano morto. Il fratello di Rufy è tuttavia vivo e vegeto e intende raccontare la verità su quanto accaduto al Reverie.