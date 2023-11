ONE PIECE 1082: la proclamazione di una nuova era della pirateria

Con Kaido e Big Mom fuori dai giochi, uno degli Ammiragli della Marina ha messo gli occhi sul Paese di Wano. A pochissimo dalla battaglia di ONE PIECE che ha decretato la libertà dell'isola dei samurai, i Foderi Rossi si sono ritrovati impegnati in una nuova battaglia contro un avversario malvagio e letale.

In ONE PIECE 1081 gli uomini un tempo fedeli a Kozuki Oden si sono riuniti per una ennesima battaglia. A minacciare la pace di Wano è questa volta lo spietato Ammiraglio Ryokugyu, il quale ha messo il nuovo Imperatore Rufy Cappello di Paglia nel suo mirino.

L'episodio 1082 di ONE PIECE riprende lo scontro con Green Bull. Momonosuke allontana Yamato e gli altri dal combattimento. Sarà lui, in quanto shogun di Wano, a sconfiggere il nemico assumendosi la responsabilità di questa battaglia. I Foderi Rossi non si tirano comunque indietro, anche se vengono neutralizzati con facilità dall'Ammiraglio.

Nel mentre di questa battaglia, nelle profondità del castello, guidata dal padre di Oden e seguita da Law, Nico Robin individua il Road Poigne Griffe di Wano. Ancora più in profondità è nascosta l'arma ancestrale Pluton, ma arrivare a essa è impossibile in quanto l'isola non è ancora stata aperta.

Tornati al combattimento, Green Bull sembra aver intrappolato i Foderi Rossi e Yamato, ma proprio a quel punto Momonosuke riesce nel suo primo Boro Breath. Ryokugyu riesce comunque a salvarsi fiorendo da un nuovo seme. La battaglia a Wano viene conclusa dal potente Haki Conquistatore di Shanks, il quale si erge a difensore della nuova era. La storia di questa saga proseguirà ancora con l'uscita di ONE PIECE 1083.