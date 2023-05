ONE PIECE 1082: la rivelazione sul Reverie si avvicina

La prima parte della saga finale di ONE PIECE sta per portare i lettori a scoprire la verità su uno dei più grandi misteri dell'opera. Che cosa accadde nel corso del Reverie? Un clamoroso ritorno nell'ultimo capitolo del manga di Eiichiro Oda ci indirizza verso la verità.

Il Reverie è un grande incontro tra i governanti di cinquanta nazioni scelte tra quelle appartenenti al Governo Mondiale che si tiene ogni quattro anni nella terra santa di Marijoa per un totale di sette giorni. L'ultima edizione di questa riunione, in cui si è discusso su questioni che interessano il mondo intero, è avvenuta mentre Rufy e compagni combattevano a Wano. Tuttavia, poco si conosce di quel che è realmente accaduto in quei giorni. Che cosa è successo durante l'ultimo Reverie di ONE PIECE?

In ONE PIECE capitolo 1082, dopo aver scoperto l'obiettivo della Cross Guild, l'attenzione si pone sull'esercito rivoluzionario di stanza nel regno di Kamabakka. Sabo, che si pensava fosse scomparso a Lulusia, è riuscito a ricongiungersi con Dragon e Ivankov, ai quali confida di stare per rivelare un segreto così tanto pericoloso che neppure gli altri Capitani dell'esercito dovrebbero sentire. Sabo sta per raccontare la verità sul Reverie, colmando uno dei più grandi misteri dell'opera. Dopo gli eventi di Marijoa, infatti, Shanks, Barbanera e il Governo Mondiale hanno cominciato a muoversi verso i propri obiettivi. Duanque, quanto accaduto al Reverie ha messo in moto gli eventi della saga finale di ONE PIECE, ma perché Sabo ha così tanta paura di questa rivelazione?