ONE PIECE 1082 spoiler e prima immagine: la grande lotta per il One Piece

Il percorso verso gli spoiler di ONE PIECE 1082 erano già iniziati da qualche ora, quando alcuni leaker avevano confermato dell'importanza anche di questo capitolo, in preparazione a eventi stratosferici. Tutto confermato, considerate le prime informazioni trapelate in rete.

Redon e Pirate King aggiornano gli utenti con questo riassunto spoiler di ONE PIECE 1082, che racconta praticamente tutti gli eventi principali del capitolo regalando anche un'immagine, con l'ultima vignetta di questa settimana. Il capitolo di 15 pagine si intitola "Andiamo a prenderlo" e inizia con un giornale che annuncia la scomparsa del marine T-Bone, ucciso da cittadini che volevano la taglia posta da Cross Guild.

Nel bar del quartier generale dei marine, Sengoku e Tsuru stanno parlando della minaccia di Cross Guild quando arriva anche Hina, che chiede dove sia Garp. Sengoku non sa rispondere, ma Tsuru afferma che il vice ammiraglio è andato a salvare Koby insieme alla SWORD e a Kujaku. La cosa lascia basiti sia Sengoku che Hina.

All'isola Karai Bari, Buggy sta facendo assegni per tutti coloro che hanno ucciso T-Bone, così da dargli la ricompensa. Non si vede quante stelle valesse la testa del marine. Intanto è stata completata anche la nuova nave della ciurma, che vede Buggy come polena. Crocodile e Mihawk si arrabbiano, dicendo che non navigheranno su una nave del genere, e picchiano il clown. Crocodile vuole creare una nazione forte e militarmente indipendente, ma Buggy è contro il suo piano e ripensa agli albori.

A Logue Town, era convinto che Shanks volesse raggiungere il One Piece ma, quando Buggy gli chiese di continuare il loro viaggio, il rosso rifiutò. Buggy sapeva che Shanks era molto più forte di lui e voleva seguirlo mentre prendeva il posto di Roger, diventando il nuovo Re dei Pirati, ma la risposta lo deluse e se ne andò. Ancora pieno di lividi, Buggy nel presente si rialza e prende il microfono, annunciando alla sua ciurma che la lotta per prendere il One Piece vedrà partecipare anche loro. Mihawk e Crocodile sono contro questa situazione, i membri di Cross Guild esultano.

A Kamabakka, si riuniscono tutti i pezzi grossi dell'armata rivoluzionaria e arriva anche Sabo. Il ragazzo non era sull'isola quando è arrivata la distruzione di Lulusia, ma era già poco lontano con una nave che portava con sé anche degli abitanti che volevano unirsi all'armata. Sedutosi, Sabo inizia a rivelare cos'è successo al Reverie.