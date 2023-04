ONE PIECE 1082 spoiler: un leaker inizia già ad alzare l'hype, le sue parole

Il calendario di ONE PIECE tra aprile e maggio è stato sicuramente ricco di pause. Il manga di Eiichiro Oda ha già osservato diversi stop, saltando quindi l'uscita in alcuni numeri della rivista Weekly Shonen Jump. In aggiunta, questa settimana in Giappone c'è la Golden Week, e ciò significa un altro capitolo non pubblicato.

Bisognerà quindi aspettare ancora prima di vedere i contenuti di ONE PIECE 1082 su Manga Plus. Per il momento, il capitolo è previsto per domenica 7 maggio 2023, a due settimane di distanza dal capitolo 1081. Eppure, con tutto quello che sta succedendo nel mondo creato da Eiichiro Oda, è molto difficile aspettare. Le guerre a ogni angolo tra ciurme, l'assalto dei marine, l'intervento del Governo Mondiale, la situazione dei rivoluzionari, i nuovi personaggi svelati o confermati e tanto altro ancora stanno tenendo tutti i lettori col fiato sospeso.

Gli spoiler di ONE PIECE 1082 sicuramente daranno una mano a lenire l'attesa. Secondo alcuni leaker, questi arriveranno in anticipo rispetto al solito, anticipando quindi di una settimana i tempi previsti. Ma non è l'unica informazione che arriva: ci sono alcuni leaker che hanno commentato il capitolo, pur senza dire nulla di concreto su ciò che accadrà. Come riportato da alcuni tweet, diversi leaker hanno confermato che ONE PIECE 1082 sarà un capitolo carico di eventi come lo sono stati gli scorsi. In particolare, sembra che sia Redon, il famoso leaker tra i più affidabili della rete, a essere particolarmente eccitato per ciò che succederà.

Non resta quindi che attendere qualche altro giorno, ma intanto l'hype per ONE PIECE 1082 sta crescendo a dismisura.