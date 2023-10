ONE PIECE 1082, trailer e uscita: la nuova era della pirateria

La Saga di Wano ha cambiato il mondo di ONE PIECE. Gli Imperatori Kaido e Big Mom sono stati sconfitti e al loro posto sono già stati nominati altri due pirati. Come se ciò non bastasse, l'Armata dei Rivoluzionari ha colpito il Reverie. Il Governo Mondiale sta affrontando una delle peggiori crisi di sempre.

Mentre lo staff di TOEI Animation festeggia la fine di Wano nell'anime di ONE PIECE, altrettanto fanno i Mugiwara. Vincitore dello scontro con Kaido, in ONE PIECE 1080 Rufy scopre di essere un Imperatore con una taglia fissata a 3 miliardi di berry. Assieme a lui, a Shanks e Barbanera, il quarto Yonko è Buggy.

Con la figura di Sabo l'Imperatore Fiammante venuta a galla, in ONE PIECE 1081 la Marina ha già lanciato la sua controffensiva. Non rispondendo agli ordini del Grand'Ammiraglio Akainu, l'Ammiraglio Ryokugyu ha preso di mira Wano. A difendere il paese ci pensano però lo shogun Momonosuke Kozuki e Yamato, il figlio di Kaido.

Nell'episodio 1082 di ONE PIECE vedremo questo scontro proseguire. La potenza dell'ammiraglio della Marina si rivelerà brutale per i samurai di Wano, ma Momo proverà a farsi carico di questo scontro. Sarà l'Haki del Re Conquistatore di un Imperatore e la forza della nuova era della pirateria a definire questa battaglia. Intitolato "L'avvento di una nuova era! La furia dell'Imperatore Rosso", ONE PIECE 1082 verrà trasmesso il 5 novembre 2023 su Crunchyroll.