ONE PIECE 1083: l'attacco dell'Armata Rivoluzionaria al Reverie

Il maestro Eiichiro Oda è vicinissimo a raccontare la verità su uno dei giorni più misteriosi di tutto ONE PIECE. Che cosa è realmente accaduto durante l'ultimo Reverie? Sabo è pronto a svelare il segreto del grande incontro che si è tenuto a Mary Geoise.

Come promesso nel cliffhanger di ONE PIECE 1082, i lettori finalmente scoprono gli avvenimenti del Levely. Il capitolo 1083 di ONE PIECE comincia nel regno di Kamabakka, dove Sabo conferma a Monkey D. Dragon e Ivankov di essere riuscito a distruggere la statua simbolo dei Draghi Celesti, di aver salvato Bartholomew Kuma e altri schiavi, e aver distrutto le riserve alimentari della Terra Santa.

Ciò ha innescato rivolte in 12 nazioni su cui l'Esercito Rivoluzionario ha forte influenza. Otto di queste rivoluzioni sono state un successo, anche se il Regno di Lulusia è scomparso dalle mappe. L'esercito guidato da Dragon sta ora attaccando le navi rifornimento del Governo Mondiale, cosicche Marijoa conosca il terrore di vivere sotto assedio. Tuttavia, Dragon avverte che i Cavalieri degli Dei al servizio dei Draghi Celesti reagiranno presto a questa situazione. Sabo, infine, fa intendere di non essere stato lui ad aver ucciso il Re Nefertari Cobra.

ONE PIECE 1083 fa poi un balzo all'indietro con un flashback. Tornati ai giorni del Reverie, vediamo quattro Comandanti dell'Esercito Rivoluzionario attaccare il Regno di Mary Geoise. I rivoluzionari Karasu e Morley si scontrano con gli ammiragli Fujitora e Ryokugyu, mentre Lindbergh e Sabo si occupano di liberare gli schiavi. Nel mentre, il Re Cobra si prepara al suo incontro con i Gorosei. Solo lui potrà presenziare con gli Astri di Saggezza, per cui Chaka e Pell dovranno prendersi cura di Vivi.