ONE PIECE 1083: le prime scintille di una ribellione contro i Draghi Celesti

La rapidità con cui Oda sta proseguendo la narrazione dell'atto finale di ONE PIECE ha portato a nuove importanti rivelazioni riguardo la Marina e i Draghi Celesti. Attraverso un flashback nel capitolo 1083, infatti, l’autore ha mostrato come molti membri della forza militare del Governo Mondiale non si trovino d’accordo coi metodi dei nobili.

Grazie al racconto di Sabo a Monkey D. Dragon e agli altri dell’Armata Rivoluzionaria, Oda riporta i lettori sull’isola di Marijoa per scoprire cosa è realmente accaduto nelle giornate del Reverie, mentre Luffy e compagni si trovavano nell’affascinante paese di Wa. Sabo sapeva di dover agire durante l’incontro, con l’obiettivo di dichiarare guerra al mondo intero, ma ovviamente erano stati chiamati degli uomini della Marina a contrastare qualsiasi attacco pirata o attentato.

Tuttavia, nella confusione generale, sono nati dei contrasti tra nobili mondiali e la forza armata del governo. I Draghi Celesti, infatti, hanno reso gli scontri molto più complicati del previsto, minacciando direttamente i marine di imprigionarli se fossero rimasti coinvolti direttamente nella confusione della battaglia. Il primo a partire all’attacco degli uomini della Marina è stato l’ammiraglio Ryokygyu, scagliatosi contro i capitani dell’Armata Rivoluzionaria solo per essere rimproverato e minacciato di essere condannato a morte da un Drago Celeste se qualcuno di loro fisse rimasto ferito.

Anche dalla sua espressione, è chiaro quanto Ryokugyu fosse in disaccordo con tale ordine, e l’Ammiraglio finì per fermare anche Fujitora dall’evocare una meteora per evitare di essere condannati solo per fare il loro lavoro. Con queste tavole Oda ha voluto forse anticipare una futura ribellione della Marina militare contro i Draghi Celesti, dopotutto una minaccia rivolta direttamente ad un Ammiraglio non può passare inosservata, e visto il carattere scontroso e spietato del Grand’Ammiraglio Sakazuki, potremmo realmente aspettarci una guerra interna al Governo Mondiale.

