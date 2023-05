ONE PIECE 1083 spoiler, la prima immagine del nuovo personaggio: è come Shanks?

Adesso tutti gli imperatori sono decisi più che mai a raggiungere il One Piece. Il tesoro che Gol D. Roger ha lasciato su Laugh Tale è stato osservato da poche persone che sono ancora vive oggi, con alcuni membri della ciurma del vecchio Re dei Pirati che non l'hanno potuto guardare in prima persona. Adesso però anche loro vogliono appropriarsene.

Dopo Rufy e Barbanera, anche Shanks si è unito alla ricerca del One Piece, ma nel capitolo 1082 del manga Buggy si è lanciato nella corsa con Cross Guild. Adesso tutti i nuovi imperatori si daranno da fare, ma il Governo Mondiale non starà di certo a guardare. Gli spoiler di ONE PIECE 1083 hanno narrato gli eventi avvenuti a Mary Geoise, includendo un nuovo gruppo di personaggi, i nove cavalieri sacri al servizio dei Cinque Astri di Saggezza. In attesa che vengano divulgate le immagini al completo, è già trapelata una di queste figure.

In basso è visibile la silhouette di questo personaggio, non mostrato interamente nel capitolo. Questo cavaliere sacro del Governo Mondiale ricorda molto Shanks: a livello di abbigliamento, indossa un mantello voluminoso simile al suo, ma anche la spada è molto simile, con l'elsa e la guardia identiche a quella di Gryphon. La spada sembra essere portata sul lato sinistro del corpo. Questo personaggio quindi somiglia molto a Shanks, ma non è detto naturalmente sia lui, nonostante l'imperatore abbia avuto frequenti contatti con i Cinque Astri di Saggezza.

Non resta altro che aspettare innanzitutto il capitolo completo di ONE PIECE 1083 e poi l'evoluzione della trama, che rivelerà qualcosa in più su queste nuove figure introdotte da Eiichiro Oda.