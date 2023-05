ONE PIECE 1083 spoiler e immagini: la battaglia sulla vetta della Red Line

Il periodo di pausa si è ormai concluso e tutti i manga di Weekly Shonen Jump stanno tornando alla loro normale routine. C'è anche il manga di Eiichiro Oda che, dopo uno scoppiettante capitolo 1082, porta ai fan una nuova storia. I primi spoiler di ONE PIECE 1083 hanno rivelato molto di ciò che succederà nel prossimo capitolo.

Le anticipazioni testuali non sono state affiancate da immagini se non fino a oggi. Ecco quindi le immagini spoiler di ONE PIECE 1083 che mostrano ciò che accade precisamente nel capitolo, aprendo il tutto con una copertina dedicata a Doflamingo che si dedica a un piccolo di fenicottero.

Si parte poi con ciò che già sappiamo, ovvero con la discussione tra Sabo, Dragon e Ivankov su ciò che sta accadendo nel mondo. Dragon parla dei regni che si sono ribellati e che il Governo Mondiale ha inviato a sedare le rivolte e i mancati pagamenti delle tasse i nove Cavalieri Sacri, mostrati brevemente in un'immagine sotto forma di ombre nere. Tra queste ombre, si nota anche una silhouette di un personaggio simile a Shanks per portamento e per lineamenti. Un altro invece sembra avere un cappello da cowboy e un altro ancora sembra avere delle corna. Tutti hanno dimensioni diverse l'uno dall'altro.

Dragon continua e mostra il giornale a Sabo dove si parla dell'omicidio di re Cobra, chiedendo ciò che è accaduto al Reverie, cosa che fa partire un flashback. Inizia un attacco a Mary Geoise con i Draghi Celesti in subbuglio, mentre Sabo e i quattro generali dell'Armata Rivoluzionaria si occupano dei nemici. Appaiono Issho e Aramaki con i quali inizia una furiosa battaglia. Sabo però in quel momento è altrove, nei corridoi del palazzo, e sta tenendo d'occhio Saint Charlos che sta cavalcando Kuma. Si rivedono brevemente Shirahoshi, Bonney e Bibi che viene fermata da Rob Lucci. Nel finale, re Cobra, su una sedia a rotelle, si prepara a incontrare i Cinque Astri di Saggezza.

ONE PIECE riceverà una pagina a colori d'apertura e la copertina di Weekly Shonen Jump per il capitolo 1084 previsto per il 21 maggio 2023.