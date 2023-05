ONE PIECE 1083 spoiler: la verità tanto agognata

Mentre Cross Guild crea guai alla marina, anche il Governo Mondiale sta per entrare nell'occhio del ciclone. In contemporanea all'assalto di Egghead, arriva il racconto di Sabo negli spoiler di ONE PIECE 1083, con la verità su ciò che è successo durante il Reverie.

Il capitolo 1083 di ONE PIECE si intitola "La verità su quel giorno" e vede, in copertina, Donquijote Doflamingo per una richiesta dei fan. Si parte poi lì dove si era concluso il capitolo precedente, con Sabo, Dragon e Ivankov radunati per ascoltare ciò che aveva da dire il secondo in capo dell'armata rivoluzionaria sul Reverie, facendo partire un flashback.

Gli otto regni che si sono ribellati al Governo Mondiale per ciò che era successo a Lulusia si sono rifiutati di pagare le tasse e così il Governo ha inviato i suoi Cavalieri Sacri per occuparsene. I Cavalieri Sacri totali sono nove. Sabo con Karasu, Morley e Lindbergh affronta gli ammiragli Ryokugyu e Fujitora. Durante la battaglia si vede Karasu sparare corvi contro Fujitora mentre Morley è riuscito a ferire Ryokugyu, inoltre il CP0 è intervenuto durante gli scontri per rapire Bibi. Secondo Sabo, la missione principale era dichiarare guerra al Governo Mondiale bruciando la bandiera, ma in aggiunta è stato liberato anche Bartholomew Kuma.

Dragon afferma che la vera guerra contro il Governo Mondiale è iniziata a causa delle azioni dei Cavalieri Sacri, con l'armata rivoluzionaria che ha fatto la sua prima mossa distruggendo le navi di approvvigionamento dirette verso Mary Geoise. Si vede poi un giornale con la notizia della morte di Cobra e le accuse a Sabo. Si vede però anche il re Cobra che si dirige a un'udienza con i Cinque Astri di Saggezza, ma prima avvisa Pell e Chaka di prendersi cura di Bibi. Il segreto sulla morte di Cobra sta per essere rivelato?