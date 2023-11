ONE PIECE 1083, trailer e uscita: la misteriosa Cross Guild

Mentre Rufy festeggiava il titolo di Imperatore, il Paese di Wano è tornato a essere minacciato dall'esterno. Sebbene i confini dell'isola non siano stati aperti dal nuovo shogun Momonosuke, il Governo Mondiale ha infatti approfittato della sconfitta di Kaido per lanciare negli episodi di ONE PIECE un assalto silente.

Ad aver attaccato Wano ignorando gli ordini di Akainu è stato l'Ammiraglio Ryokugyu. Lo spietato Greenbull, il cui potere gli consente di governare la natura, ha dapprima sconfitto i superstiti dei Pirati delle Cento Bestie, e poi affrontato i Foderi Rossi e Yamato. Ad assumersi la responsabilità di questa battaglia è tuttavia Momonosuke, in quanto shogun del paese. Sebbene per la prima volta riesca a utilizzare il Boro Breath, a scacciare Ryokugyu da Wano è stato l'Imperatore Shanks, pronto a reclamare per sé il One Piece e a inaugurare la nuova era della pirateria.

Nell'episodio 1083 di ONE PIECE verranno mostrare le conseguenze di questo terribile scontro. I Foderi Rossi riconosceranno che Kaido era un vero e proprio deterrente per le minacce esterne. Ora che il drago azzurro è stato sconfitto, pirati e Marine attaccheranno incessantemente l'isola.

Per i Mugiwara e i pirati di Hearts e Kidd sarà però tempo di abbandonare Wano, da diverso tempo loro soggiorno. Il trio di pirati scoprirà che nel mentre della battaglia contro Kaido e Big Mom si è formata una nuova alleanza, la misteriosa Cross Guild. La prossima puntata di ONE PIECE verrà trasmessa il 12 novembre 2023 in simulcast su Crunchyroll.