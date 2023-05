ONE PIECE 1083: la verità dietro l'assassinio del Re Nefertari Cobra

I giochi di potere che caratterizzano ONE PIECE sono stati stravolti da alcuni degli eventi più rilevanti precedenti all’ingresso nella saga conclusiva. Il Reverie ha avuto conseguenze devastanti sull’equilibrio delle forze in mano al Governo Mondiale, ed è stato anche teatro di una morte molto significativa.

Durante l’incontro tra le massime autorità a Marijoa, un attentato da parte dell’Armata Rivoluzionaria ha finito per causare un’enorme confusione, dove oltre alle prime scintille di una possibile ribellione della Marina contro i Draghi Celesti, si è consumato l’omicidio di Nefertari Cobra, dodicesimo sovrano del regno di Albasta. Sono state molte le teorie e le congetture avanzate dai lettori nel corso degli ultimi mesi riguardo quanto accaduto e il ruolo di Sabo nell’assalto a Marijoa, e finalmente lo stesso capo di stato maggiore dell’armata rivoluzionaria ha svelato la reale sequenza degli eventi.

Nel capitolo 1083, Monkey D. Dragon dice a Sabo di essere ormai considerato un eroe da moltissime persone, sottolineando come però Re Cobra fosse preceduto da una buona fama, di sovrano nobile, rispettoso e gentile. Sabo si dimostra dispiaciuto per quanto avvenuto a Nefertari Cobra, quasi come se non fosse stato lui a dargli il colpo di grazia, ribadendo quanto la sua fama ora stia alimentando ribellioni ovunque.

A scagionare, almeno apparentemente, Sabo dall’aver compiuto l’omicidio è anche una scena narrata nel flashback del capitolo, dove si nota Cobra accompagnato dai Cinque Astri di Saggezza. Voi cosa ne pensate? Credete che siano stati loro o addirittura il grande Im ad uccidere Cobra? Ditecelo nei commenti.

In conclusione, vi lasciamo scoprire perché Eiichiro Oda ha disegnato in quel modo il Gear Fifth, e ad altri dettagli sull’attacco dell’Armata Rivoluzionaria al Reverie.