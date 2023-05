ONE PIECE 1083: la verità sul giorno in cui iniziò la guerra rivoluzionaria

Il Reverie è stato un evento tanto atteso. La prima menzione di questo raduno di re a Mary Geoise, la terra degli dei che si trova in cima alla Red Line, risale a tantissimi anni fa, ma soltanto di recente è stata mostrata. Circa un mese prima degli attuali eventi, in ONE PIECE il mondo è stato sconvolto proprio al Reverie.

L'approdo di Sabo a Kamabakka ha portato a un incontro tra lui, Ivankov e Dragon, i tre generali dell'armata rivoluzionaria. ONE PIECE 1083 si concentra su di loro, sul riepilogo degli obiettivi raggiunti dall'organizzazione segreta. L'invasione di Mary Geoise aveva tre obiettivi, tutti e tre raggiunti: distruggere il simbolo dei draghi celesti, liberare Kuma Bartholomew e altri schiavi, distruggere le riserve di cibo della cittadella. Inoltre, tra i dodici paesi in cui l'Armata Rivoluzionaria si è infiltrata, ben otto si sono ribellati e hanno deciso di non pagare più il tributo celeste ai Draghi Celesti, anche se il numero è poi sceso a sette a causa della distruzione di Lulusia.

Si discute poi dell'assassinio di re Kobra, che Sabo afferma di non aver ucciso. Da lì parte quindi un flashback che racconta ciò che è successo a Mary Geoise. Si parte dalla distruzione del simbolo e delle riserve di cibo, con Karasu e gli altri tre generali dell'armata che liberano gli schiavi. Arrivano poi Fujitora e Ryokugyu che iniziano a combattere con Karasu e Morley. Sabo intanto si è infiltrato nel palazzo celeste e ha rintracciato Kuma, mentre Saint Charlos ha ancora di mira Shirahoshi. Mentre Bonney corre per i corridoi alla ricerca del padre, la CP9 è fuori dalla cittadella, con Rob Lucci di guardia a Vivi. Infine, ONE PIECE 1083 si chiude con re Kobra pronto per entrare nella sala dei Cinque Astri di Saggezza.