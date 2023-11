One Piece 1084, data di uscita e preview: la partenza dei Cappelli di Paglia

L'arco narrativo di Wano nell'anime di One Piece sta ufficialmente per giungere al termine. E' arrivato il momento per la ciurma dei Cappelli di Paglia di salpare e abbandonare il paese di Wa. Questa saga è stata la più prolisse dell'intero anime e i fan sono pronti a scoprire cosa attenderà ai Mugiwara d'ora in poi.

Alcune indiscrezioni confermano che il contenuto di questa puntata sarà un'aggiunta speciale rispetto all'opera originale di Eiichiro Oda. Vedremo Luffy e il resto dei personaggi che abbiamo conosciuto in quest'arco narrativo salutarsi, prima che la ciurma di Cappello di Paglia salpi verso la Rotta Maggiore.

La saga di Wano è durata ben quattro anni prima di raggiungere un epilogo. E' tempo per One Piece di cominciare una nuova era, con episodi e personaggi tutti da scoprire. La Toei Animation ha già spoilerato al pubblico il titolo delle nuove tre puntate che andranno in onda per le prossime tre domeniche della settimana.

L'episodio 1084 di One Piece s'intitola "È ora di ripartire - Il Paese di Wa e la ciurma di Cappello di Paglia" e la preview ufficiale, che è possibile guardare all'interno dell'articolo, descrive la puntata in questo modo: "Ecco una storia non ancora raccontata prima della partenza dei Cappelli di Paglia! Lo sterminio di Kaido, iniziato da una ciotola di riso, è giunto al termine e Rufy e Otama mangiano insieme una calda ma commuovente zuppa di fagioli rossi. Quali saranno le ultime parole che si scambieranno?"

Vi ricordiamo l'appuntamento con la nuova puntata di One Piece per domenica 19 novembre, in simulcast sulla piattaforma streaming di Crunchyroll.