ONE PIECE 1084 data di uscita e previsioni: la morte di un re

Si discute da anni sulle conseguenze del Reverie, l'evento che si tiene a Mary Geoise, nel castello di Pangaea, dove si radunano tutti i re delle isole affiliate al Governo Mondiale. ONE PIECE si è concentrato brevemente su questo scenario, che non ha visto partecipare gli storici protagonisti della serie, impegnati altrove.

Quei pochi capitoli pubblicati diversi anni fa impattarono però tantissimo sul mondo odierno: dallo scioglimento della Flotta dei Sette ad altre scelte prese dal gruppo di regnanti, passando poi per gli eventi collaterali come l'attacco dei rivoluzionari, il rapimento di Bibi e l'assassinio del re Cobra. Sabo è stato reputato il colpevole e, come confermato in ONE PIECE 1083, il ragazzo non ha avuto nessun coinvolgimento in questi eventi. Tuttavia, a Mary Geoise è successo tanto altro, che ora ha occupato la narrazione.

In ONE PIECE 1084 non vedremo i protagonisti. Sembrano ancora distanti i ritorni di Rufy e gli altri, dato che ormai Eiichiro Oda è molto concentrato su questo flashback e interromperlo in questo momento rischierebbe di dare un brutto sapore a questi capitoli. Gli scenari aperti nella terra degli dei vedranno indubbiamente il coinvolgimento di re Cobra e i Cinque Astri di Saggezza, dei due ammiragli Ryokugyu e Fujitora, ma anche di Sabo.

Il colloquio tra re Cobra e i Cinque Astri di Saggezza darà il la alla morte del re, mentre Sabo tenterà di liberare Kuma Bartholomew e per questo verrà coinvolto in qualche losco piano del Governo Mondiale. Non è da escludere anche l'apparizione di uno dei nuovi cavalieri degli dei, il gruppo che opera per conto dei piani alti del governo.

ONE PIECE 1084 uscirà domenica 21 maggio alle ore 17:00 e riceverà copertina e pagine a colori d'apertura sulla rivista Weekly Shonen Jump.