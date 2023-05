ONE PIECE 1084: l'imponenza del vero dominatore del mondo

L’universo di ONE PIECE è costellato di misteri e segreti, uno dei quali riguarda il leader del Governo Mondiale. Sebbene sia apparso in pochissime circostanze, al partire dal capitolo 906, Im ha suscitato interesse e curiosità tra i lettori, rimasti sorpresi nel rivederlo nel flashback attorno al quale si sviluppa l’intero capitolo 1084.

Il racconto di Sabo a Monkey D. Dragon è servito come pretesto narrativo per rivelare ai lettori alcuni degli eventi più rilevanti accaduti nei giorni del Reverie, incontro tra i massimi leader mondiali organizzato a Marijoa. In quell’occasione i membri dell’Armata Rivoluzionaria causarono una grande confusione, scontrandosi con la Marina, e seminando paura tra i Draghi Celesti. In quegli stessi istanti, però, Re Cobra di Alabasta veniva scortato dai Cinque Astri di Saggezza.

Il sovrano intende parlare con i cinque governatori riguardo la parte di storia ormai andata perduta, ponendo loro delle domande sui suoi predecessori, e nel farlo viene poi sorpreso dall’apparizione di una misteriosa figura. Si tratta di Im in persona, che di fronte allo sguardo stravolto di Nefertari Cobra si siede sul trono vuoto, affermando silenziosamente e solennemente di avere un’autorità superiore a quella dei Cinque Astri di Saggezza, e quindi il suo controllo sul Governo Mondiale.

Nel sedersi sul simbolico trono, Im pronuncia un nome: Lily, prima sovrana del regno di Alabasta, che divenne un Drago Celeste per governare in persona il proprio regno. Tuttavia, la storia dice che Lily non fece mai ritorno ad Alabasta. Molto probabilmente, vista la notizia della morte di Re Cobra, il sovrano non riuscirà mai ad uscire vivo dalla riunione con i Cinque Astri di Saggezza proprio per volere di Im, la cui identità e ruolo dovrebbero rimanere nascosti.

Cosa ne pensate di quanto mostrato nel flashback? Vi ha colpito il ritorno di Im? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ecco un bel cosplay di Nami col potere di Zeus, e il rumor sul coinvolgimento di Warner Bros. nell’anime di ONE PIECE.