ONE PIECE 1084: un oscuro segreto risalente agli albori del Governo Mondiale

Con Sabo che finalmente è riuscito a ricongiungersi con i leader dell'Esercito Rivoluzionario, il manga di ONE PIECE si è addentrato in un flashback che sta lentamente gettando luce sugli eventi accaduti durante il Reverie. Per quale motivo Re Nefertari Cobra è stato ucciso? Il suo omicidio sembra legato a un oscuro segreto del Governo Mondiale.

Il capitolo 1084 di ONE PIECE si apre con l'incontro tra Sabo e Jewlery Bonney. Entrambi infiltrati nel castello Pangea, il loro obiettivo è quello di salvare Orso Bartholomew. Dunque, i due nuovi alleati decidono di muoversi ognuno verso una direzione diversa per completare questa missione.

L'attenzione fa poi ritorno su Re Nefertari Cobra, il quale ha ottenuto udienza dai Cinque Astri di Saggezza. Il sovrano di Alabasta rivela il motivo per cui si trova lì, domandare a Gorosei la verità sul grande mistero del Governo Mondiale.

Attraverso le parole del Re, scopriamo che il Governo Mondiale nacque 800 anni prima per volere di 20 sovrani, i quali si riunirono a Mary Geoise col nome di Draghi Celesti. Per assicurarsi pari importanza, i 20 sovrani crearono un trono vuoto attorniato dalle loro armi. Questa storia, già conosciuta, si compone di un nuovo tassello. In realtà le armi deposte sono 19, poiché Lili Nefertari decise di non diventare un Drago Celeste. In tutti i libri di storia, tuttavia, il nome di Lili non viene mai menzionato. Probabilmente la donna non fece mai ritorno ad Alabasta, il cui governo venne affidato a suo fratello minore. Inoltre, Nefertari Cobra chiede il significato della D.

ONE PIECE 1084 ritorna poi al cortile del Castello di Pangea, dove Shirahoshi viene nuovamente rapita. A salvarla ci pensano tra gli altri anche Rebecca e Leo dei Tontatta, ma a fermare Kuma interviene Morley dei Rivoluzionari.

Infine, il capitolo si chiude con i Gorosei che fingono di non sapere nulla a riguardo delle domande di Re Nefertari Cobra e il misterioso Im-sama che pronunciando il nome di Lili siede sul Trono Vuoto. Un'anteprima di quello che accadrà ci viene offerta dagli spoiler di ONE PIECE 1085.