ONE PIECE 1084: un segreto che risale agli albori del Governo Mondiale

L'apice del mondo è Mary Geoise, la terra santa dove sorge il castello di Pangaea, il punto più alto della Red Line dove dimorano i Draghi Celesti da secoli. Questa terra è ricca di risposte per i lettori di ONE PIECE, dati tutti i segreti che contiene e i legami con il Secolo Vuoto e non solo. E l'attacco al Reverie potrebbe farne scoprire alcuni.

ONE PIECE 1084 si apre con una copertina e pagina a colori molto estiva, ma il resto del capitolo attira su di sé l'attenzione. Sabo è nella sala di controllo e si è occupato di alcune guardie, mettendo le mani sulle chiavi dei prigionieri. Nei corridoi si imbatte in Jewelry Bonney, che sa già di aver a che fare con un alleato. La figlia di Kuma lascia ai rivoluzionari il compito di portare in salvo il padre, mentre lei si dirigerà a Egghead per cercare un modo per ridargli le sue memorie. All'improvviso nei corridoi arrivano alcune guardie, che obbligano Sabo e Bonney a nascondersi. In quel frangente, Sabo sente parlare di una stanza fantasma e di un avvenimento che ha obbligato a ridurre il numero di guardie.

Nella sala del trono, Cobra è in udienza con i Cinque Astri di Saggezza. Andando indietro nel tempo, spiega che la regina Lili, una delle venti fondatrici del Governo Mondiale, si diresse a Mary Geoise ma rifiutando di diventare un Drago Celeste. Non fece più ritorno ad Alabasta per circostanze misteriose e per questo la linea dei Nefertari fu proseguita dal fratello minore. Lili però è stata eliminata dalla storia, con il suo nome che non compare in nessun libro. I Cinque Astri di Saggezza dicono di non saperne nulla, mentre Im-sama ascolta tutto. Cobra allora fa una seconda domanda, quella sulla D che viene tramandata da tempo.

La scena si sposta con Saint Charlos che ha finalmente catturato Shirahoshi. I fratelli stanno per soccorrerla, ma Kuma li mette in difficoltà. L'intervento di Saint Mjolgard poi li blocca, così da permettere a Sai e Leo di attaccare Charlos, il tutto mentre Morley afferra Kuma e lo porta via con sé. Si ritorna poi alla sala reale dove Im-sama si siede sul trono, nonostante la presenza di Cobra. ONE PIECE 1084 si chiude con le parole di Im-sama: "Lili". ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.